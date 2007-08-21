Мартинюк: союз Ющенка і Януковича неприродній, але можливий, але ненадовго

Кандидат у народні депутати від Комуністичної партії України Адам МАРТИНЮК вважає, що союз між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ можливий, але без комуністів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з виборцями у Чернівцях.

«Союз між ЮЩЕНКОМ та ЯНУКОВИЧЕМ можливий, але без комуністів. Якщо результатами дострокових парламентських виборів ЮЩЕНКО піде на створення коаліції з ЯНУКОВИЧЕМ – там комуністів там не буде, оскільки їм нема чого робити в такій коаліції», - підкреслив А.МАРТИНЮК.

Водночас він вважає, що коаліція НУНС з Партією регіонів проіснує недовго, оскільки вона за своєю суттю неприродна – як об’єднання вужа та їжака.

А.МАРТИНЮК заявив, що комуністи вірять в те, що на дострокових парламентських виборах вони, безумовно, пройдуть у парламент з кращими результатами, і сподіваються, що туди потраплять також соціалісти, а більшість здобуде Партія регіонів. А.МАРТИНЮК не має сумніву в тому, що комуністи і “регіонали” здобудуть щонайменше 230-240 мандатів.

На думку А.МАРТИНЮКА, саме Партія регіонів, КПУ та СПУ створять у ВР нового скликання стійку парламентську більшість та сформують уряд.