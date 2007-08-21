Томенко підозрює, що рекламні ролики Партії регіонів робилися для іншої країни

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО припускає, що рекламні ролики Партії регіонів робилися для іншої країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він зауважив: „Серйозне здивування викликала політична телевізійна реклама Партії регіонів, яка завжди славилася своєю раціональністю та прагматичністю. Важко сказати, звідки взяті статистичні показники, які озвучуються у рекламних роликах, але ситуація на ринку палива та м’яса свідчить, що цифри Партії регіонів не просто не відповідають дійсності, а, очевидно, взяті з реклами для якоїсь іншої країни”.

За його словами, ймовірно, що для іноземців, які приїжджають в нашу країну, такі цифри виглядають вражаюче, але для громадян України, які протягом останнього року заправляються на вітчизняних заправках та купують м’ясо на ринках, ці цифри - або жарт, або знущання над ними.

„Цікаво також, що вперше в історії української політичної реклами Партією регіонів використаний метод звіту за виконання обіцянок, які будуть, можливо, виконані згодом”, - зауважив М.ТОМЕНКО. Так, зазначив він, слухаючи „звіт” Партії регіонів у її рекламних роликах про значне зростання пенсій, у правому кутку реклами можна дрібними літерами побачити, що така обіцянка ще не виконана, і це лише планується зробити до кінця року.

М.ТОМЕНКО припустив, що, можливо, американські політтехнологи, які допомагають Партії регіонів на цих виборах, робили подібну рекламу для якоїсь іншої країни, а на цих дострокових виборах запропонували скористатися нею і Партії регіонів. „Напевне, виборчий штаб Віктора ЯНУКОВИЧА мусив би перевірити такі цифри у своїй рекламі хоча би для того, щоб не подавати недостовірної інформації”, - вважає М.ТОМЕНКО.