Ющенко пропонує Януковичу звільнити Шуфрича і Рудьковського (оновлена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ звільнити міністра з надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА та міністра транспорту і зв’язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.

За його словами, Н.ШУФРИЧ має бути звільнений, бо в іншому випадку «не тільки Херсонська область, а пів-України будуть охоплені пожежею і надзвичайними ситуаціями, при яких ніхто не знає, що робити».

«Ця культура брехні і безвідповідальності стає символом діяльності окремих членів нинішнього уряду, які замість роботи починають займатися демагогією і створенням штучних казок про те, як все гарно відбувається в Україні», - сказав В.БОНДАР.

За його словами, все списується на стихійні лиха та випадковості. Він наголосив, що вчора, 21 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО чітко поставив перед прем’єр-міністром питання про відповідальність займаній посаді міністра з питань надзвичайних ситуацій та одночасно ще раз - питання щодо відповідності посаді міністра транспорту і зв’язку.

В.БОНДАР висловив сподівання, що уряд розгляне це питання, і прем`єр-міністр України «як відповідальна людина» прийме рішення з цих питань. Він наголосив, що ці посадові особи мають нести відповідальність за неналежну роботу їхніх відомств.

У той же час В.БОНДАР не виключив, що не буде прийнято рішення про відставку даних міністрів через політичні обставини, «за яких не можна здавати своїх». Тоді Президент України може прийняти рішення про розгляд питання про відставку цих двох міністрів на засіданні РНБО.

У той же час заступник глави Секретаріату підкреслив, що це поки що лише пропозиція, і Президент України ще не приймав рішення з приводу проведення засідання РНБО з даних питань.

В.БОНДАР повідомив, що вчора Президенту України з боку Н.ШУФРИЧА була надана «неправдива інформація» щодо того, що пожежу у Херсонській області ліквідовано. Він наголосив, що Президент о 18.00, відлітаючи до Києва, попросив летіти на низькій висоті, і всі побачили, що пожежа не тільки не ліквідована, а з’явилися нові осередки загоряння.

За його словами, у той же час на місці не було ні техніки, ні людей, які б займалися гасінням пожежі.

В.БОНДАР зазначив, що Президент України прийняв рішення повернутися назад, до Херсонської області, і пішов до штабу з ліквідації пожежі. За його словами, Президент почав безпосередньо брати участь у гасінні пожежі і «займався функціями рядового пожежника». За словами В.БОНДАРА, через деякий час з’явився і Н.ШУФРИЧ, який «взявся за лопату і почав демонструвати, як він займається гасінням пожежі». В.БОНДАР зазначив, що Президент України пояснив йому зрозуміло, чим має займатися міністр з надзвичайних ситуацій.

Він зазначив, що на сьогодні пожежа була на території, яка займає майже 4000 га.

В.БОНДАР підкреслив, що має наступити момент політичної відповідальності тих партій, до яких належать Н.ШУФРИЧ та М.РУДЬКОВСЬКИЙ. Він зазначив, що якщо ці партії будуть і надалі підтримувати цих міністрів, «щоб проскочити на вибори і щоб показати, що вони своїх не здають, то я не знаю, чим це закінчиться для України». «Мені шкода країну, яка за цей час може загинути не тільки в пожежах, які сьогодні розгортаються як на фронтах», - наголосив В.БОНДАР.

За його словами, сьогодні на приміщенні Кабміну можна повісити гасло про те, що «в Кабміні нікого немає, всі на фронтах – той на пожежному фронті, той – на фосфорному, це суцільні фронти, які розгортаються замість того, щоб займатися економікою».