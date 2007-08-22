Ющенко не давав дозволу на переговори з Росією щодо ГТС (оновлена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не давав мандату на переговори між Росією і Україною в газотранспортній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи вчорашню заяву голови правління НАК “Нафтогаз України” Євгена БАКУЛІНА.

Зокрема, Президент підкреслив, що газовики “мають займатися газом і відійти від політики”.

Він заявив, що мандат, директиви на міждержавні переговори може видавати тільки Президент. “Мандат на такий варіант переговорів я не давав, і те, що заявив цей пан, не має жодної правової підстави”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Що стосується газотранспортної системи в цілому, то В.ЮЩЕНКО попросив всіх урядовців, керівників нафтогазових структур пам’ятати, що діє закон, який забороняє передавати у приватні руки все, що стосується ГТС. “Іншого варіанту не буде”, - підкреслив він. В.ЮЩЕНКО зауважив, що ця норма закону не потребує додаткових коментарів з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Є.БАКУЛІН заявив, що Україна і Росія ведуть переговори про можливі варіанти обміну активами в нафтогазовій сфері. Зокрема, йдеться про можливість передачі РФ частини газотранспортної системи України. На його думку, це дасть можливість Україні взяти участь у розробці родовищ на території РФ.