Янукович розказав, як бачить розподіл активів у консорціумі з ГТС

Україна не вела жодних переговорів про здачу своєї газотранспортної системи в оренду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung.

На переконання Президента, «фундаментальний інтерес» України полягає в тому, щоб не втрачати статусу транзитної країни.

«Ми робимо все можливе, аби й надалі залишатися надійним партнером, особливо для країн ЄС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас глава Української держави зазначив, що українська ГТС потребує модернізації, витрати на яку експерти оцінюють у сумі від 5 до 7 млрд. доларів США, а термін проведення відповідних робіт – від 5 до 7 років.

«У цьому зв’язку ми хочемо повернутися до нашої концепції, що вже обговорювалась раніше: тристоронній газовий консорціум, у якому будуть враховані інтереси як Росії, так і країн ЄС. Модернізація означатиме також, що будуть суттєво розширені транспортні потужності. Для всіх учасників це було б вигіднішим, ніж будівництво нових додаткових систем», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент вважає, що в консорціумі справедливим би був такий розподіл активів, коли Росія та ЄС отримують по 33%, Україна – 34%. «Такий поділ забезпечив би транспарентність цієї системи», - заявив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що для України укладений три роки тому газовий контракт з Росією є вкрай невигідним, а ціна на газ у розмірі 516 доларів США за 1000 кубометрів є несправедливою. «У довгостроковій перспективі ця ціна загрожує національній безпеці України. Вона ставить у несприятливе становище наших товаровиробників на міжнародних ринках», - зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня ц.р. Верховна Рада України ухвалила рішення відкласти розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу, що передбачає передачу газотранспортної системи країни в оренду, до завершення газових переговорів із РФ.