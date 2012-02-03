Янукович: ми зіткнулися з викликом, з яким ще не стикалася жодна країна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає, що Україна через високу ціну на газ зіткнулася з такими викликами, з якими не стикалася жодна інша країна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 48-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Президент відзначив, що забезпечення енергетичної безпеки є ключовою складовою політики національної безпеки будь-якої держави. За його словами, за останні два роки Україна, як ніхто інший, відчула правдивість цього твердження.

"Ми зіткнулися з викликом, з яким навряд чи зараз стикається будь-яка інша європейська країна", - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що відповідно до вкрай невигідного для України контракту від 2009 року наша країна повинна платити непомірно високу і економічно необгрунтовану ціну за газ у розмірі 416 дол. США за тисячу куб. м.

"При цьому ми повинні купувати в два рази більше палива, ніж нам потрібно. Фактично, третина державного бюджету України має бути спрямована на оплату енергоносіїв", - сказав Президент.

Він також нагадав, що термін дії цього контракту – 10 років, хоча раніше аналогічні домовленості переглядалися щорічно.

"Приклад України, як ніщо інше, свідчить про необхідність консолідації наших спільних зусиль з вироблення чітких, прозорих і справедливих правил гри в енергетичній сфері з метою досягнення балансу інтересів: України – як основного транзитера, інтересів ЄС – як споживача і Росії – як постачальника", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

"Я щиро переконаний, що саме від здатності до знаходження компромісу в дусі солідарності та взаємної економічної вигоди залежить майбутнє благополуччя і процвітання не тільки однієї окремо взятої країни, а й всього європейського континенту", - наголосив Президент.