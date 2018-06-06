Віхи тижня. Янукович на експорт, випробування для влади, заокеанська Тимошенко

Янукович в експортному виконанні

Призначивши керівника президентської охорони Ігоря Калініна головою СБУ (зрештою, спецслужбу очолила людина з профільною освітою), Віктор Янукович зі спокійною душею відбув до Мюнхена, на конференцію з питань безпеки. Участь у ній виявилося необхідною і з іміджевої точки зору: Віктор Федорович провів короткі переговори з держсекретарем США Хілларі Клінтон, яка не дослухалася поради екс-посла Штатів в Україні Стівена Пайфера, який запропонував звернути офіційні контакти з українським керівництвом.

У столиці Баварії Віктор Янукович постав «в експортному виконанні», в образі суворого, але справедливого «залізного хазяїна». Вийшло малопереконливо, мабуть, Віктор Федорович так і не зрозумів: скільки не говори «халва», в роті солодше не стає. Скільки б він не обіцяв реформ, вказуючи на задоволених їх проведенням інвесторів (хотілося б хоч краєм ока на їх список поглянути), в цивілізованому світі від України намагаються триматися на відстані, не зближуючись без зайвої на те потреби. Ось і в Мюнхені ритуальні заяви про необхідність створення тристороннього консорціуму з транспортування газу в Європу були зустрінуті без овацій: надто довго звучать обіцянки на цю тему. Тут ще й Росія зі своїми звинуваченнями в неплановому відборі газу Україною невчасно вилізла, правда, оперативно визнавши, що не здатна задовольнити європейські «хотілки» на підвищення обсягів поставок «блакитного золота».

Азарова атакували генерал Мороз і армія хакерів

З наслідками різкого похолодання намагалися впоратися і в Україні. Показово розгорнуті в столиці та обласних центрах пункти обігріву не допомогли 131 людині, полеглих жертвами сильних морозів. Система допомоги бездомним виявилася неефективною для районних центрів і маленьких містечок. Зате віце-прем`єр Сергій Тігіпко не упустив нагоди показати себе демократом, пообідавши в броварському пункті обігріву МНС разом з бомжами.

Не меншу проблему, ніж тридцятиградусний мороз, для влади представляли хакерські атаки. Закриття міліцією файлообмінника ex.ua призвело до асиметричної реакції: хакерськими атаками було обрушилися сайти Президента, МВС, СБУ, уряду та Партії регіонів. Інтернет-представництво Верховної Ради врятували звернення користувачів, адже там зосереджена нормативна база країни в доступному для всіх громадян вигляді. Хоча нещасливий файлообмінник знову запрацював, неприємний осад залишився. Політики побачили, що позбавлені можливості безкоштовних видовищ громадяни здатні діяти активніше, ніж у випадку арешту лідерів опозиції, а суспільство в цілому переконалося, що паралізувати роботу влади в Інтернеті - дріб`язкова справа. Якщо ситуація повториться (немає підстав вважати, що сайти державних органів будуть оперативно захищені), то навряд чи когось здивують і фальшиві президентські укази, які стануть надбанням гласності.

Подвоєння Тимошенко

Ні на йоту не вірить Януковичу і Юлія Тимошенко. Лідер «Батьківщини» з Качанівської колонії назвала Конституційну асамблею «салоном ритуальних політичних послуг». Бойкотувати підготовку нової редакції Основного Закону «Комітет опору диктатурі», втім, вирішив ще до звернення Юлії Володимирівни. У його теперішнього головного спікера Яценюка проглядається прагнення відправити Віталія Кличка на вибори мера Києва, щоб той не заважав Арсенію Петровичу насолоджуватися лідерством в опозиції. Кличко, хоч і не дуже обізнаний у політичних іграх, активно чинить опір такій постановці питання.

Євгенія Тимошенко продовжує вояж по цивілізованому світу з метою домогтися звільнення мами. Вона виступила на засіданні підкомітету Сенату США у закордонних справах, де закликала жорсткіше поставитися до Віктора Януковича. За словами Григорія Немирі, який супроводжував Тимошенко-молодшу, вони зустрілися з трьома ключовими радниками Барака Обами, і тепер чекають резолюції Конгресу, яка б вказала на наявність в Україні політичних ув`язнених. Представники влади, які також побували за океаном на молитовному сніданку з Бараком Обамою, закликають ситуацію навколо можливих санкцій не драматизувати.

Євген Магда