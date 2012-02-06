У Кличка назвали критерії для наступника Карпачової

Партія «УДАР Віталія Кличка» закликає колег по опозиції спільно визначити кандидата на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за якого проголосують усі народні депутати від партій, що підписали Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Це має бути людина, яка гідно виконуватиме покладений на неї Конституцією обов’язок – парламентський контроль за дотриманням прав і свобод громадян. Обрати таку людину ми маємо за тими критеріями, які визначили для наших кандидатів на виборах і після них: порядність, принциповість, фаховість, громадський авторитет та бездоганна репутація», – вважають в партії.

«Наголошуємо, що людина, яка здійснюватиме контроль за дотриманням прав людини, повинна користуватися підтримкою громадських організацій, бути здатною співпрацювати з ними», – йдеться в заяві партії «УДАР».

При цьому «УДАР» закликає провладні політичні сили проголосувати за кандидатуру, узгоджену Об’єднаною опозицією. «Призначення на посаду Уповноваженого з прав людини колишнього прокурора, або іншого представника, близького до чинної влади, не сприятиме ані належному виконанню таким Уповноваженим своїх завдань, ані його авторитету, ані авторитету влади в Україні і за її межами. Це лише зміцнить негативні стереотипи щодо української влади, які формуються внаслідок її наступу на права людини в Україні», - переконані в партії «УДАР».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2012 року збігає термін повноважень Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Відповідно до Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», омбудсман призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Кандидатів на цю посаду мають право пропонувати 113 народних депутатів і голова ВР.

Уповноважений призначається строком на п`ять років, який починається з дня складення ним присяги на сесії Верховної Ради України.

Н.КАРПАЧОВА на посаду омбудсмана обиралася тричі: у 1998, 2003 і 2007 роках.