У Донецьку залишився тільки Рінат Ахметов?
Не смійте обзивати регіоналів словом «донецькі»: з першої сотні Партії Регіонів 53 - тепер кияни! І навіть Мустафа Джамільов (N27 списку НУ-НС), який тимчасово не працює, тепер не кримський, а київський татарин...
Недавній скандал, пов`язаний з відмовою Центральної Виборчої Комісії реєструвати списки БЮТ, привернув мою увагу до цих самих списків. Що ж вони повинні містити в собі таке, що приховували від широкої громадськості прихильники Юлії Володимирівни? Начебто говорили, ніби кандидати-бютовці не дуже охоче демонструють свої домашні адреси. Сьогодні слава Богу, все стало на свої місця, БЮТ вдало зареєстрований як виборчий суб`єкт, а у нас з`явилася можливість подивитися, де живуть майбутні народні обранці.
Проте відвідини сайту ЦВКмало що скажуть простому виборцеві. У списках не вказані ні вулиці, ні номери будинків, схоже, майбутнім депутатам неждані гості не потрібні. Проте уважному оку завжди є щоза що зачепитися навіть серед таких мізерних даних і зробити відповідні висновки.
|Василь Куйбіда
|Інна БОГОСЛОВСЬКА
А якщо правда, то така концентрація в Києві, напевно, не дуже добре явище. Криміналу тут, звичайно, немає: згідно із законом, громадяни України мають право вільно пересуватися по всій країні і працювати незалежно від прописки і реєстрації. Але виходить, що провінція виявляється кинутою як морально, так і фізично. Звичайно, більшість цих людей – вихідці з тієї ж самої провінції, але якось дуже вже швидко вони стали киянами. І в провінцію вони навідуються, проте трапляється таке в основному напередодні виборів: десанти на місця у нас добре навчилися робити. Політики виїжджають в глибинку з сурмами і бубнами, стартуючи з центральних площ столиці. І кожного разу - як останній. А що, розгляньте уважно цих осіб: може, вони, правда, більше не з`являться, в усякому разі, найближчим часом.
При вивченні географії проживання основних претендентів на звання депутатів ВР, виразно проглядається ще одна деталь. Тут практично немає того, хто б проживав (хай і формально) на Західній Україні. Добре вже Партія Регіонів, де в першій сотні немає жодного «западенця», все зрозуміло. Перший житель Західної України в їх списку - Олександр Горошкевич - йде тільки 128-м. Всього серед 450 регіоналів - тільки 21 житель західного регіону.
|Андрій Шкіль
Антон Зікора