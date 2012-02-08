«Штірліца» Забзалюка у Верховній Раді зустріли оплесками

Фракція «БЮТ-Батьківщина» ухвалила рішення повернути до своїх лав народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, голосування з даного питання відбувалося безпосередньо у сесійній залі Верховній Раді.

Після оголошення перерви у планерному засіданні парламенту Р.ЗАБЗАЛЮК увійшов до зали і його колеги привітали його оплесками. Крім того, були чутні вигуки: «Забзалюк молодець!».

Після цього відбулося голосування членів фракції «БЮТ-Батьківщина».

У фракції повідомили, що Р.ЗАБЗАЛЮК написав заяву, аби знову повернутися до лав «БЮТ-Батьківщини», а перед цим вийшов із депутатської групи «Реформи заради майбутнього».