«Штірліца» Забзалюка у Верховній Раді зустріли оплесками
13:39, 08 лютого 2012Політика
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Нардеп написав заяву у БЮТ
Фракція «БЮТ-Батьківщина» ухвалила рішення повернути до своїх лав народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА.
Як передає кореспондент УНІАН, голосування з даного питання відбувалося безпосередньо у сесійній залі Верховній Раді.
Після оголошення перерви у планерному засіданні парламенту Р.ЗАБЗАЛЮК увійшов до зали і його колеги привітали його оплесками. Крім того, були чутні вигуки: «Забзалюк молодець!».
Після цього відбулося голосування членів фракції «БЮТ-Батьківщина».
У фракції повідомили, що Р.ЗАБЗАЛЮК написав заяву, аби знову повернутися до лав «БЮТ-Батьківщини», а перед цим вийшов із депутатської групи «Реформи заради майбутнього».
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