У Рибакова погрожують Забзалюку судом і вимагають повернути гроші

Депутати групи «Реформи заради майбутнього» вимагають від члена фракції "БЮТ-Батьківщина" Романа ЗАБЗАЛЮКА публічних вибачень за інформацію щодо купівлі депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву від імені групи зачитав народний депутат Володимир КАПЛІЄНКО.

«Ми вимагаємо від Романа ЗАБЗАЛЮКА публічних вибачень. І якщо він цього не зробить за власною згодою, то він вимушений буде це зробити за рішенням суду», - сказав В.КАПЛІЄНКО.

Крім того, додав він, група «Реформи заради майбутнього» вимагає від Р.ЗАБЗАЛЮКА повернути гроші, які йому були надані на лікування. «Про ці гроші ми говорили декілька днів, і він знає, що тільки завдяки їм він залишився здоровим», - сказав народний депутат. У той же час, він так і не назвав, про яку саме суму йдеться.

Також група вимагає від Генеральної прокуратури України швидше розібратися в «цій піар-акції БЮТу». «Ми також вимагаємо за результатами розгляду в Генеральній прокуратурі України та регламентним комітетом Верховної Ради поставити питання про зняття недоторканності з Романа ЗАБЗАЛЮКА», - сказав він.

В.КАПЛІЄНКО наголосив, що подібна акція фракції "БЮТ-Батьківщина" немає нічого спільного з дійсністю. «Такі люди, як ТУРЧИНОВ, КОЖЕМ’ЯКІН, та такі особи, як ЗАБЗАЛЮКИ ходять по туалетах з апаратурою, тому що в залі вони не працюють. Вони шпигують. Бережіться, народні депутати і журналісти. Вас можуть зафіксувати такі, як ЗАБЗАЛЮК, в туалеті, в їдальні, роздягальні. А потім спробуйте відмитися», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їх мотивів щодо утворення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Народний депутат на прес-конференції продемонстрував запис своєї розмови з одним із керівників депутатської групи "Реформи заради майбутнього", в якій йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На чинному етапі йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" та опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господарю, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - уточнив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" отримав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається їх повертати.