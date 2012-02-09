Яценюк лякає створенням при Януковичі нового НКВС

Новий Кримінальний процесуальний кодекс позбавляє українців права на захист і фактично створює при Президенті новий НКВС. Про це заявив лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК з трибуни Верховної Ради в четвер, 9 лютого під час обговорення проекту КПК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту ЗМІН», за його словами, згідно з проектом КПК, до компетенції СБУ передається додатково 76 складів злочину і ще 22 альтернативні склади злочину. «Цей кодекс передбачає створення під Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ справжнього НКВС. Навіть більшовики не здогадувалися, що Президент може отримати контроль над всією країною завдяки новій узурпаторській службі у вигляді СБУ», - підкреслив він.

Лідер «Фронту Змін» також наголосив, що проектом КПК порушується незалежність слідчого. «Прокурор має право за новим кодексом давати прямі вказівки слідчому. При цьому, в тому випадку, якщо слідчий не виконує прямих вказівок прокурора, він несе кримінальну відповідальність. Де інститут незалежності слідчих? Ви фактично знищуєте судову і кримінальну системи в країні», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що новий КПК також порушує Конституцію, обмежуючи право громадян на захист: «Чому право на захист українців обмежено виключно адвокатами? Ми вимагаємо дати можливість прямого захисту всім громадянам України, з огляду на те, що захисником може бути не тільки адвокат, а й фахівець у галузі права».

Лідер «Фронту Змін» також розкритикував передбачений проектом КПК суд присяжних. «Ви переплутали - злили радянський інститут народних засідателів із класичним інститутом присяжних і чомусь записали тільки трьох присяжних. Розумію чому - вам трьох легше залякати, ніж вісьмох», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він заявив що реформа кримінальної юстиції вже «була проведена», коли звичайний райсуд із порушеннями всіх норм засудив колишнього прем’єр-міністра.

Справжня реформа передбачає кілька кроків. Передусім, наголосив А.ЯЦЕНЮК, «Президент України повинен бути позбавлений права призначати суддів. В Україні повинна бути цілком і повністю відновлена компетенція Верховного Суду, який має розглядати будь-які справи за будь-яких обставин із однією метою – встановити законність і правопорядок в країні. Президент повинен бути позбавлений права самостійно призначати голову СБУ. Органи прокуратури мають бути позбавлені як загального нагляду, так і впливу на слідство», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 лютого, ВР ухвалила в першому читанні президентський проект КПК.