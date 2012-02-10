У міліції заперечують тиск на журналістів через білборд Януковича

У львівській міліції заперечують, що на журналістів “Газети по-українськи” чинився тиск під час розслідування кримінальної справи щодо пошкодження білборду у Львові з новорічним привітання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили сьогодні УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, слідчим відділом Личаківського райвідділу Львівського міського управління МВС України розслідується кримінальна справа, порушена за фактом вчинення хуліганських дій, за ознаками злочину, передбаченого ст.296 КК України щодо пошкодження бігборду на вулиці Пасічній у Львові.

„У процесі розслідування кримінальної справи було встановлено, що відеоролик, на якому безпосередньо зафіксовано факт вчинення хуліганських дій, було оприлюднено в Інтернет-мережі, у тому числі на сайті одного з інтернет-видань. Правоохоронці з’ясували, що цей відеролик та коментар до нього розмістив позаштатний кореспондент “Газети по-українськи”. Для забезпечення повного та всебічного розслідування обставин справи, цю особу було запрошено до Личаківського райвідділку міліції Львова та допитано в якості свідка», - зазначається у повідомленні.

У секторі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції також наголосили на тому, що „жодних претензій до слідчого під час допиту та після його завершення у цього чоловіка не виникало”.

„Однак оскільки у деяких інтернет-видання з’явилося повідомлення про те, що на кореспондента начебто чинився тиск, Головним управління міліції Львівщини було негайно призначено та проведено службову перевірку. У процесі перевірки встановлено, що правоохоронці діяли виключно у межах своєї компетенції. Жодних порушень чинного законодавства під час проведення допиту допущено не було”, - інформує СЗГ.

За даними міліції, журналіста викликали до райвідділу міліції ще 20 січня цього року, після цього "не викликали ні його, ні його друзів, ні дружину".

Як повідомляв УНІАН, вчора «Газета по-українськи» заявила, що на її журналістів чиниться тиск через публікації про пошкодження білбордів із зображенням В.ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, з Личаківського райвідділу МВС у Львові надійшов запит із проханням "надати список осіб, які працюють у львівській редакції "Газети по-українськи", повідомити порядок висвітлення статей і фото на офіційній сторінці видання в Інтернеті", а також сказати, "на яких підставах було надруковано статтю і фото".

Позаштатного автора зі Львова Євгена БОРІСОВА 20 січня викликали на допит, під час якого, за даними видання, погрожували катуванням та радили зізнатись у тому, що журналіст сам закидав білборд фарбою, щоб першим написати про це і таким чином стати відомим.

Крім того, Є.БОРІСОВ зазначив, що міліціонери відібрали в нього мобільний телефон, скопіювали всю базу номерів, обдзвонюють людей зі списку його контактів і теж викликають їх на допити.