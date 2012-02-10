Забзалюк написав заяву до ГПУ, чи віддав записи - незрозуміло

Народний депутат України Роман ЗАБЗАЛЮК звернувся до генерального прокурора країни Віктора ПШОНКИ з офіційною заявою "про незаконні дії з боку представників окремих політичних сил, що направлені на порушення виборчих прав громадян України".

Текст відповідного звернення поширений прес-службою партії "Батьківщина".

"Так, представниками депутатської фракції "Реформи заради майбутнього", зокрема її керівництвом, вчиняються завідомо незаконні дії, які направлені на фальсифікацію результатів виборів до Верховної ради України, які, відповідно до ст. 77 Конституції України повинні відбутися 28 жовтня 2012 року", - написав у своїй заяві Р. ЗАБЗАЛЮК.

При цьому депутат заявляє, що цей факт підтверджується аудіозаписом, зробленим ним під час розмови з головою депутатської фракції "Реформи заради майбутнього" Ігорем РИБАКОВИМ.

"Даним аудіозаписом чітко підтверджено факт того, що на сьогодні мають місце непоодинокі випадки виплати винагород у надзвичайно великих розмірах (близько 500 тис. дол.) народним депутатам України при переході з однієї фракції до іншої", - наголошує Р.ЗАБЗАЛЮК.

За його словами, з аудіозапису вбачається, що діяльність окремих народних депутатів України, що направлена на фальсифікацію результатів майбутніх виборів до Верховної Ради України, а також на дискредитацію керівництва та опозиційних партій в цілому, додатково оплачується, "так би мовити для стимуляції їх діяльності".

Р.ЗАБЗАЛЮК наголошує, що "заохочення народних депутатів України для активізації зазначених вище дій здійснюється шляхом виплати грошових сум у розмірах, не співвідносних з отримуваними народними депутатами України доходами".

"Зокрема, здійснюються щомісячні виплати у розмірі 20-25 тис. дол., а також близько 500 тис. дол. за кінцевим результатом проведеної роботи", - заявив депутат.

При цьому Р.ЗАБЗАЛЮК нагадав, що відповідно до ст. 33 Закону України "Про статус народного депутата України" та постанови Верховної Ради України "Про кошторис Верховної Ради України на 2011 рік" народному депутату - члену комітету встановлюється щомісячний посадовий оклад на рівні 6109 грн.

"У зв`язку з зазначеним, прошу Генеральну прокуратуру України здійснити перевірку дотримання чинного законодавства України народними депутатами України при виплаті зазначених вище сум коштів, а також встановити законність джерел отримання ними таких коштів", - вимагає депутат.

Крім того, Р.ЗАБЗАЛЮК просить Генеральну прокуратуру України вжити заходів прокурорського реагування щодо "недопущення завідомо незаконних дій з фальсифікації виборів народних депутатів Верховної Ради України, що мають відбутися 28 жовтня".

Як повідомляв УНІАН, у Генеральній прокуратурі України 8 лютого заявили, що в разі офіційного звернення народного депутата Р.ЗАБЗАЛЮКА про виявлені факти підкупу парламентаріїв його заява у відповідний до чинного законодавства спосіб буде розглянута.

"Якщо ЗАБЗАЛЮК надішле нам офіційну заяву про те, що він говорив на прес-конференції, згідно з чинним законодавством протягом 10 днів вона буде розглянута і він отримає відповідь", - зазначили у ГПУ.