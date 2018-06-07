Віхи тижня. Рейд Забзалюка, удар Саламатіним і як відСИРіла дружба

Бютівці вирішили вивести на чисту воду тих, хто перекупив їх учорашніх соратників. Міністром оборони став майстер кулачного бою в сесійному залі парламенту. Опозиція забезпечила шумовий ефект президентському напучуванню депутатам. Каменем спотикання між Україною і Росією став український сир.

Рейд із дискредитацією

Фракція БЮТ-«Батьківщина» вирішила не обмежуватися звуковим супроводом президентського виступу під час відкриття парламентської сесії, і вирішила показати свого «Джеймс Бонда». Ним виявився ветеран афганської війни Роман Забзалюк, який вирішив за завданням партії згадати молоді літа і зробити рейд у ворожий тил. Правда, цього разу його дії не були пов`язані зі смертельною небезпекою, більше того – виявилися щедро винагородженими. 450 тисяч доларів – така заявлена парламентарієм сума винагороди за перехід із фракції БЮТ-«Батьківщина» в групу «Реформи заради майбутнього». Свої слова Забзалюк охоче підтверджує записами розмов із Ігорем Рибаковим, зробленими на своєчасно загублений напередодні викриття iPhone. Колишні бютівці зі свити Рибакова, які складають основу «реформаторської» групи, ніяк не можуть визначитися: чи то їм вимагати назад названу перебіжником суму, чи то зробити вигляд, що вони тут ні при чім. Хоча після плівок Мельниченка українське суспільство важко здивувати якими-небудь аудіозаписами, спровокований Забзалюком скандал ударив по всьому вітчизняному парламентаризму. Трагікомічним виглядає небажання парламентського «шпигуна номер один» передати одержані гроші на благодійні цілі. Невже в «Батьківщини» дійсно все погано з фінансуванням?

Спостерігачі тісно пов`язують рейд Забзалюка з Андрієм Кожем’якіним, натякаючи на спеціальні навики, які лідер парламентських «сердечників» отримав під час служби в СБУ. На жаль, Андрій Анатолійович не зумів набути необхідної гнучкості. Наприклад, під час бесіди з Євгенієм Захаровим, якого опозиція хоче висунути на пост омбудсмена, Кожем’якін висловив сподівання, що той захищатиме інтереси противників влади, хоча в Уповноваженого з прав людини набагато ширші функції. Втім, шанси Захарова обігнати в гонці за право стати омбудсменом Ніну Карпачову, яка з 1998 року що обіймає цю посаду, і Геннадія Васильєва, що засидівся в кадровому резерві, невеликі.

Ударний міністр

Віктор Янукович тим часом продовжує оточувати себе міністрами гренадерської комплекції, через що Кабінет Міністрів набуває стійкої схожості з частоколом. Новою кадровою знахідкою президента став Дмитро Саламатін, який півтора роки займався без особливих успіхів продажем української зброї за кордон. Схоже, в справі трощення щелеп політичних опонентів у часи депутатства Дмитро Анатолійович досяг успіху куди більшого. Мабуть, Саламатін виглядає настільки відданим Януковичу, що ні відсутність досвіду, окрім строкової служби в Радянській Армії, ні недавно знайдене українське громадянство не завадили главі держави поставити його на чолі найбільшої на континенті армії. Депутати вже приймають ставки, як швидко Саламатіну дадуть генерала армії за прикладом Валерія Хорошковського.

Сьогодні, відверто кажучи, Україні більше потрібні не зубодробильні міністри, а політики, здатні ефективно захищати національні інтереси. Останнім часом навіть Микола Азаров перетворився на російськомовного українського патріота. Нашого прем`єра, бюрократа до мозку кісток, непідробно зачепили зневажливі заяви глави російського Держспоживнагляду Геннадія Оніщенка, який давно і вміло грає «намісника Бога на Землі» в питаннях торгових відносин РФ із пострадянськими республіками.

Дружба відСИРіла

Нормалізувати ситуацію навколо українського сиру, який у сусідній державі сприймають із незрозумілим побоюванням, мабуть, доведеться міністрові закордонних справ Костянтину Грищенку. Не дарма ж той під час презентації основ зовнішньої політики країни напирав на те, що українська дипломатія ефективно захищатиме інтереси громадян. Україні не варто демонструвати рабську покірність у відносинах із Росією, навіть враховуючи рекордний товарообіг між нашими країнами.

Євген Магда