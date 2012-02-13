Попов зобов'язав голову Київпастрансу їздити електричкою

З завтрашнього дня столичні чиновники будуть мерзнути в міському транспорті разом з киянами. Як повідомляє Kievpress, відповідну вказівку дав голова КМДА Олександр Попов.

Попов оприлюднив скарги городян на холод в громадському транспорті. Начальнику Головного управління транспорту та зв`язку КМДА Євгену Водовозову Попов доручено з`ясувати, чому ж в муніципальному транспорті так нестерпно холодно, а керівника КП «Київпастранс» Миколу Ламбуцького голова КМДА зобов`язано їздити на роботу і з роботи виключно міською електричкою.