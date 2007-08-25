Кучма не давав згоди блокові КУЧМА на використання його прізвища

Колишній Президент України Леонід КУЧМА заявляє, що не давав своєї згоди організаторам блоку «КУЧМА» на використання такої абревіатури.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Профіль», оновлений випуск якого вийшов сьогодні.

Зокрема, на запитання про відношення до блоку “КУЧМА”, екс-президент сказав: «Я категорично проти цього і згоди своєї не давав».

Як розповів Л.КУЧМА, ініціатори створення блоку дзвонили йому і запитували, на що він їм відповів: “Хлопці, я закінчив свою президентську каденцію і у велику політику не повернуся, тим більше що я не раз про це говорив”. Разом з тим організатори блоку відповіли, по словах Л.КУЧМИ, що їм його згода і не потрібна: «Мовляв, хіба мало є людей з прізвищем КУЧМА?!».

Крім того, екс-президент підкреслив, що не хоче, щоб на його імені спекулювали. «Я ж Президент України. Я їм був і залишаюся. Хоча підтримую всі політичні сили, які в стратегії упираються на принципи стабільності і передбачуваності в державі», - сазав Л.КУЧМА.

Кажучи про перспективу створення після виборів широкої коаліції, Л.КУЧМА заявив, що виступає за широку коаліцію, але за однієї умови: у ній повинні залишитися комуністи і соціалісти. «Щоб уникнути шантажу і спекуляцій: мовляв, я сьогодні вийду – і все розвалиться. А якщо дві сили, Партія регіонів і «Наша Україна», які ідеологічно стоять на різних платформах, зійдуться, то це не виключає жорстокого протистояння, хоча для майбутнього країни таке об`єднання необхідне», вважає екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, блок “КУЧМА” створили дві партії, - "Союз" і "Центр". Абревіатуру "КУЧМА" члени блоку розшифровують як Конституція, Україна, Честь, Мир і Антифашизм.

У прес-службі партії «Союз» УНІАН 10 серпня повідомляли, що, незважаючи на те, що другий Президент незалежної України Л.КУЧМА не братиме участі в парламентських виборах у складі блоку «КУЧМА», він дав дозвіл на використання такої абревіатури. «Питання узгоджене з Л.КУЧМОЮ, з його боку немає заперечень», - зазначили в прес-службі «Союзу».

Блок політичних партій під назвою "КУЧМА" 19 серпня затвердив виборчий список. До нього ввійшли 232 кандидати. У першій п`ятірці: Олександр ВОЛКОВ, Олександр ЗАДОРОЖНИЙ, Лев МИРИМСЬКИЙ, Віктор ГОЛОВКО, Віктор РОЗВАДОВСЬКИЙ.