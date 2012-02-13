Наливайченко закликає ЮНЕСКО захистити Почаївську Лавру

Громадсько-політичний діяч, екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО направив звернення до генерального директора ЮНЕСКО Іріни БОКОВОЇ з проханням втрутитися у ситуацію щодо намагання виключити Почаївську Лавру (Тернопільська область) з переліку будівель, які не підлягають приватизації, та включити Лавру до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У зверненні, текст якого є у розпорядженні УНІАН, В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив думку, що намагання виключити унікальну пам’ятку світової культури, одну з найбільших християнських святинь України Почаївську Лавру з переліку будівель, які не підлягають приватизації, загрожує втратою історичної спадщини через «неконтрольоване користування будівлями», а також може призвести до обмеження для людей відвідати пам’ятку за конфесійною ознакою.

Він нагадав, що, згідно із Законом України «Про Перелік пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», споруди об’єкту культурної спадщини національного значення Почаївської Свято-Успенської Лаври не можуть бути приватизовані.

Однак, зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в даний момент владою робляться кроки, спрямовані на зміну статусу історичної пам’ятки.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, на розгляд парламенту внесено ряд законопроектів щодо виключення Почаївської Лаври з переліку будівель, які не підлягають приватизації, та щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям. Він наголосив, що, згідно з цими законами, з’являється можливість передачі Почаївської Лаври у власність конфесії Московського патріархату.

У зверненні наголошується на тому, що експлуатація Українською православною церквою Московського патріархату іншої видатної пам’ятки історії і архітектури - Києво-Печерської Лаври, котра входить до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО, показує, що без належної державної опіки й уваги цей об’єкт теж може бути зруйновано. «Так, у ніч на 8 жовтня 2007 року для проїзду важкої техніки на територію Києво-Печерської Лаври було зруйновано історичні ворота на в’їзді в Нижню Лавру», - наводить В.НАЛИВАЙЧЕНКО приклад.

«Історії відомі події, коли влада держав у співпраці із певними релігійними організаціями руйнувала пам’ятки, що важливі для всього людства (до прикладу, знищення Баміанських статуй Будди в Афганістані у 2001 році)», - йдеться у зверненні.

«У зв’язку із злочинною бездіяльністю державних органів прошу Вас терміново звернутися до Кабінету міністрів України щодо початку процедури включення Почаївської Лаври до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Адже згідно зі статтею 49 Закону України «Про охорону культурної спадщини», подання про внесення пам`яток до Списку всесвітньої спадщини здійснює Кабінет міністрів України за рекомендацією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам`яток та визначних місць (ІКОМОС)», - наголосив у своєму зверненні В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він висловив упевненість, що лише таким чином вдасться зберегти як історико-культурну цінність Лаври, так і її загальнонаціональну і загальнолюдську доступність.

Як нагадав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, до 2003 року комплекс будівель Почаївської Лаври належав до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника і перебував у державній власності, проте у липні 2003 року, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, споруди Лаври були вилучені зі складу заповідника, а в грудні того ж року відбулася передача комплексу споруд лаври у безкоштовне користування представникам УПЦ Московського патріархату.