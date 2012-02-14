У МЗС натякнули, що Єврокомісія за змінами в Україні не встигає

Оцінка Європейською комісією прогресу України у виконанні першої (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму базується на інформації станом на кінець листопада минулого року щодо проведеної українською стороною роботи за чотирма блоками критеріїв першої фази Плану дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він уточнив, що йдеться про такі блоки як «Безпека документів, включаючи впровадження біометричних даних», «Нелегальна імміграція, включаючи реадмісію», «Громадський порядок та безпека», «Зовнішні зносини та основоположні права».

За словами О.ДИКУСАРОВА, оцінка також містить низку рекомендацій, які необхідно виконати з метою переходу до другої (імплементаційної) фази Плану дій.

При цьому О.ДИКУСАРОВ зазначив, що значна кількість цих рекомендацій вже виконана. Зокрема, затверджено Державну програму щодо запобігання та протидії корупції на період до 2015 року та План заходів з реалізації концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. Крім того, завершено розробку Загальнодержавної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, нормативно-правових актів, необхідних для належної імплементації законів України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», продовжується робота над підготовкою нормативно-правової бази для запровадження документів з біометричними даними.

За підсумками детального аналізу оцінки ЄК прогресу України у виконанні першої фази Плану дій з лібералізації візового режиму найближчим часом відбудеться засідання старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу Україна-ЄС для вироблення алгоритму подальших спільних кроків для повного виконання першої фази Плану дій та переходу до другої фази.

На запитання журналістів, чи вплине ветування Президентом закону про біометричні паспорти на безвізовий діалог України та ЄС, О.ДИКУСАРОВ відповів: «Ми впевнені, що цей пункт щодо біометрики, оскільки він є дуже важливим для нас в контексті переходу від першої до другої фази, його буде прийнято з відповідними зауваженнями».

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС.

3 лютого 2012 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що за півтора-два місяці Україна завершить виконання першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

13 лютого Єврокомісія оприлюднила другу доповідь стосовно прогресу України в імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

У доповіді, серед іншого, ЄК відзначила обмежений прогрес України у схваленні законодавства щодо захисту документів. “Формування законодавчого поля щодо видачі міжнародних біометричних паспортів, які зчитуються відповідним обладнанням, у повній відповідності до найвищих стандартів Міжнародної організації цивільної авіації щодо безпечного управління ідентифікацією, не було завершене”, - зазначається в доповіді.

Також Єврокомісія зазначила, що Україна має вжити низку додаткових заходів у сфері управління міграцією та надання притулку.

У документі, зокрема, зазначається, що у сфері управління кордонами ухвалено усі необхідні закони, у тому числі щодо етичного кодексу боротьби з корупцією. Разом з тим, автори доповіді відзначили необхідність посилення співпраці між різними правоохоронними органами, залученими до сфери управління кордонами.

У доповіді також зазначається, що в Україні досі не створена система управління міграційними потоками.

Разом з тим, ЄК звернула увагу на необхідність законодавчо забезпечити захист біженців, надати гарантії на випадок відкликання статусу біженця, збільшити терміни подання заяв на отримання притулку.