У Луганську відзначили річницю визволення від фашистів

14 лютого, в сквері ім. 9 Травня відбувся пам'ятний мітинг, присвячений 69-й річниці звільнення Луганська від німецько-фашистських загарбників. У заході брали участь ветерани Великої Вітчизняної війни, керівництво міста і області, депутати всіх рівнів, представники різних політичних партій, громадськості і молодь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, під час виступу на мітингу народний депутат від фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ підкреслив, що в Луганську залишилося тільки 10 чоловік, які брали участь у звільненні міста. «Ми повинні берегти і зберігати нашу історію, не дати стерти пам'ять про війну і нав'язати людям інші свята. Адже ті, хто не знає історії, не мають майбутнього. Ми повинні зберегти все, що було в нашій історії, і погане і хороше. Ми повинні пам'ятати погане, щоб воно ніколи не повторилося, а хороше - примножити», - заявив він.

До братської могили, де на пам'ятних плитах висічені імена 455 загиблих воїнів-визволителів Луганська, під збройові залпи була покладена Гірлянда слави і квіти від Луганської міської ради, Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної ради, народних депутатів України, районних у місті Луганську рад, міської ради ветеранів, громадськості міста і молоді. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

У Луганську урочисті заходи пройшли без вивішування червоного прапора Перемоги на адміністративних будівлях міськради і його виконавчих органів як цього вимагали комуністи. Червоний прапор на їхню вимогу мав оповіщати жителів і гостей Луганська про пам'ятну дату з 14 по 18 лютого.