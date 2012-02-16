Найвпливовіших жінок світу просять оголосити обструкцію Януковичу

Ліна КОСТЕНКО, Ніна МАТВІЄНКО та Олександра КУЖЕЛЬ закликають найвпливовіших жінок світу розглянути можливість застосування обмежувальних заходів до влади України.

Як ідеться у відкритому листі з приводу політичних переслідувань і порушень прав людини в Україні, текст якого є у розпорядженні УНІАН, «лідера політичної опозиції, екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО безпідставно засуджено і брутально кинуто у в’язницю за раніше прийняті нею політичні рішення, оцінку яким повинен давати не суд, а виборці – народ України. Юлія ТИМОШЕНКО є найбільш успішною жінкою-політиком на всьому пострадянському просторі, на президентських виборах 2010 року, які вона з незначним відривом програла чинному Президенту, її підтримали майже 12 мільйонів українців».

Автори звернення зазначають, що справа навіть не в тому, що в Україні стало більше на одного політв’язня. «Щодня за грати кидають безневинних людей, яких ми не знаємо, – щодня заламують руки комусь тільки за те, що він хоче жити в людяній державі і мати право бути людиною. Масштаби цього лиха значно більші: беззаконня, вчинене над Ю.ТИМОШЕНКО, Юрієм ЛУЦЕНКОМ, іншими політв’язнями – зробило вразливим і беззахисним життя кожної людини в Україні», - констатують Л.КОСТЕНКО, Н.МАТВІЄНКО та О.КУЖЕЛЬ.

Від імені жінок України вони звертаються до жінок - керівників держав і міжнародних інституцій з «проханням розглянути можливість застосування обмежувальних заходів до керівництва українського уряду, щоб змусити його адекватніше реагувати на заклики міжнародної спільноти».

«Ми, жінки України, звертаємося особисто до вас та усіх відомих і впливових жінок світу з проханням підтримати нас у нашій місії захисту спільних для нас ідей гуманізму та прав людини. Ваша особиста підтримка протидії порушенню прав людини в Україні з боку світової спільноти і міжнародних правозахисних інституцій мають надзвичайно важливе значення для збереження гарантій безпеки наших родин і нашого народу», - йдеться у листі.

«Міжнародний жіночий рух проти політичних репресій і за захист прав людини в Україні – це величезна правозахисна сила, яка може вберегти наш народ від нових репресій і зупинити беззаконня, що чиниться у нашій країні», – заявила О.КУЖЕЛЬ.

Лист адресовано і направлено персонально понад 20 найбільш відомим і впливовим жінкам планети, серед яких - канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, державний секретар США Хілларі КЛІНТОН, прем’єр-міністр Австралії Джулія ГІЛЛАРД, Президент Литви Даля ГРІБАУСКАЙТЕ, віце-президент Єврокомісії та Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики баронеса Кетрін ЕШТОН, Президент Аргентини Крістіна ФЕРНАНДЕС, Президент Бразилії Ділма РУССЕФФ, Президент Фінляндії Тарья ХАЛОНЕН, перша леді США Мішель ОБАМА, Президент Ліберії, лауреат Нобелівської премії миру 2011 Еллен ДЖОНСОН-СІРЛІФ, генеральний секретар Національної ліги за демократію (Бірма), лауреат Нобелівської премії миру 1991 року Аун Сан Су ЧЖІ та інші. Окремо лист надіслано Раді жінок - світових лідерів.