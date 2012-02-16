Печерський суд завершив допит Пукача
17:23, 16 лютого 2012Політика
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Наступне засідання - у понеділок
Сьогодні Печерський районний суд Києва завершив допит колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА, який обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.
«Сьогодні суд завершив допит ПУКАЧА і перейшов до допиту іншого потерпілого у справі – журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО», - сказала вона, зауваживши, що наступне судове засідання розпочнеться 20 лютого о 10.30.
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