Власенко каже, що Тимошенко дозволила йому на всю країну назвати її діагноз

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оприлюднить діагноз засудженої, якщо Міністерство охорони здоров’я України продовжуватиме розповсюджувати неправдиву інформацію про стан її здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під стінами Качанівської виправної колонії, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО, заявив адвокат екс-прем’єра, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.

«Я отримав на це письмовий дозвіл, на оприлюднення повністю або частково того діагнозу, в залежності від тої брехні, яка буде розповсюджуватися. Я маю на це повноваження. Поки що я вважаю це передчасним до отримання остаточних висновків канадських і німецьких лікарів», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, влада оприлюднює неправдиву інформацію щодо висновків іноземних лікарів про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО. Саме тому, за словами С.ВЛАСЕНКА, представники МОЗ, намагаючись скомпрометувати іноземних спеціалістів, розповсюджують інформацію про низький фаховий рівень, зокрема, канадських лікарів.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО досить важкий, і вона потребує лікування. Він додав, що захист Ю.ТИМОШЕНКО ще не має висновків іноземних лікарів.

Захисник підтвердив інформацію, що екс-прем’єр відмовилася здавати кров на аналіз лікарям МОЗ. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО зробила це тому, що боїться витоку інформації.

Водночас С.ВЛАСЕНКО зауважив, що вчора Ю.ТИМОШЕНКО передали ходунки.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.