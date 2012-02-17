У Кличка побачили доказ того, що киянам виставляють завищені тарифи

Київська влада під тиском громади та після звернення «УДАРу» до Генеральної прокуратури відмовилась від намірів підвищити тарифи на воду у місті з 1 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

Як заявляють депутати з фракції «УДАР» Віталія Кличка», цей приклад свідчить про те, що міські чиновники насправді не мають достатньої аргументації для законного підвищення тарифів.

В «УДАРі» зазначають, що спочатку після звернення «Київводоканалу» Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ухвалила рішення про збільшення тарифів на воду. Однак після критики такого рішення представниками «УДАРу», перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявив, що подорожчання не відбудеться.

«Добре, що хоча б зважаючи на майбутні вибори, КМДА вирішила не дратувати киян. Фракція «УДАР» і надалі вимагатиме від столичної прокуратури здійснити комплексну перевірку правомірності впровадження, нарахування та підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги», - додали в прес-службі фракції.

В «УДАРі» також наголошують, що жодна з постанов національного регулятора не передбачає градацію тарифів до 20 чи після 20 числа. А саме за ініціативи столичної влади встановлені нижчі тарифи для громадян, які сплачують до цієї дати й вищі – для тих, хто платить після 20 числа. «Це наводить на думку, що в діях посадових осіб, які виставляють киянам завищені рахунки з водопостачання та водовідведення, є порушення», - вважають у фракції.

В «УДАРі» нагадують, що лише минулого року після його звернень прокуратура Києва порушила близько 10 кримінальних справ щодо житлово-експлуатаційних організацій. Найбільшого розголосу набула кримінальна справа проти комунального підприємства Оболонського району, яке неправомірно нараховувало киянам тарифи на опалення, коли в помешканнях людей стояли лічильники.

«Сподіваємося, що прокуратура й МВС доведуть до кінця комплексну перевірку усіх ЖЕКів столиці, яку розпочали наприкінці минулого року», - підсумовують в «УДАРі».

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого прес-служба ПАТ «АК «Київводоканал» заявила, у столиці з 1 березня 2012 року на 6% зростуть тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення.

Підвищення тарифів здійснюється згідно з постановою № 82 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 лютого 2012 року «Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення».

16 лютого перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявив, що в КМДА ще не прийнято рішення про введення для населення нових підвищених тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення.