Тюремники відповіли Власенку на «голослівні популістські заяви»

Заяви захисника екс-прем’єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій СВЛАСЕНКА про нібито тяжкий стан здоров’я засудженої не відповідають дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у поширеній сьогодні ввечері заяві Державної пенітенціарної служби України.

«Усі заяви С.ВЛАСЕНКА про тяжкий стан здоров’я та необхідність термінового стаціонарного лікування Ю.ТИМОШЕНКО – це голослівні популістські заяви, які не мають обґрунтування та юридичного підтвердження», - йдеться у повідомленні.

У пенітенціарній службі підкреслили, що будь-яких перешкод у роботі комісії, яка обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО, а також спроб «несанкціонованого ознайомлення з результатами медичних обстежень хворої іноземними лікарями не було, про що неодноразово говорили члени комісії, складено та підписано відповідні документи».

Недопуск С.ВЛАСЕНКА і доньки Ю.ТИМОШЕНКО Євгенії до екс-прем’єра пов’язаний виключно з роботою міжнародної медичної комісії, підкреслили у ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.ВЛАСЕНКО повідомив, що Міністерство охорони здоров’я розповсюджує недостовірну інформацію про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО. Він заявив, що екс-прем’єр-міністр хвора і потребує серйозного лікування.