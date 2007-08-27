Янукович хоче оновити засади внутрішньої і зовнішньої політики

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на необхідності оновлення основних засад внутрішньої і зовнішньої політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час пленарного засідання 8-ї наради керівників закордонних дипломатичних представництв України.

“Пройшло вже багато часу з 1993 року, коли були визначені засади внутрішньої і зовнішньої політики. Тому обов`язково повинно відбутися оновлення цього документу”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр також розраховує, що до оновлення засад внутрішньої і зовнішньої політики будуть залучені найкращі фахівці країни, зокрема, представники Міністерства закордонних справ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що, незважаючи на те, що Президент, згідно з Конституцією, здійснює загальне керівництво зовнішньополітичною діяльністю, її принципи визначає Верховна Рада. Водночас він зазначив, що уряд “робитиме все, щоб Президент мав пріоритет у зовнішній політиці як глава держави”.