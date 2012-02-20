Рада отаманів вважає, що в Координаційній раді засіли не ті козаки

Рада отаманів України (РОУ) звертається з пропозицією до Кабінету міністрів України включити до складу Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні представників всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій.

Про це заявив координатор Ради отаманів України Олександр КОСТЮК, повідомили УНІАН у прес-службі РОУ.

О.КОСТЮК зауважив, що 30 грудня 2011 року Указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА була ліквідована Рада Українського козацтва, утворена раніше Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. Натомість була створена Координаційна рада з питань розвитку козацтва, формування якої відбулося за незрозумілими принципами, і в результаті до складу Координаційної ради з питань розвитку козацтва були включені тільки 4 представники всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій з 52-х зареєстрованих (легалізованих). «Фактично, Координаційна рада сформована на шкоду козацтву. Проявом зниження інтересу вищих посадовців до козацького руху стало те, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ відмовився очолити новостворену Координаційну раду з питань козацтва, а доручив очолити її міністру оборони України», – сказав О.КОСТЮК.

«Але такий стан речей не призвів до того, що козацький рух розладнався, навпаки – козаки зібралися, згуртувалися і 17 грудня 2011 року створили Раду отаманів України, до якої увійшли 28 представників всеукраїнських і міжнародних козацьких організацій», – підкреслив координатор РОУ.

Тоді було призначено координаційний комітет під керівництвом гетьмана ВГО «Соборне гетьманське козацтво» О.КОСТЮКА із завданням відпрацювати Положення про РОУ та звернення до Президента України.

Після цього при Міністерстві оборони України була створена комісія про співпрацю з РОУ.

Як повідомив О.КОСТЮК, 18 лютого 2012 року в Києві відбулося засідання Ради отаманів України, на якому були присутні верховні отамани усіх всеукраїнських і міжнародних об’єднань і представник Міністерства оборони України.

На засіданні РОУ було прийнято Положення про РОУ, яким визначені мета, основні засади та організаційні принципи діяльності Ради отаманів України.

Крім того, Рада отаманів України прийняла до свого складу трьох нових членів. Таким чином, до РОУ тепер входить 31 отаман.

Також учасники зібрання визначили дату наступного проведення засідання РОУ, яке відбудеться 28 березня 2012 року у Донецьку.