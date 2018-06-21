Закон як дишло: куди повернуть українські вибори?

Закон про вибори, за який голосували і більшість і опозиція, може змінити своє обличчя. У всякому разі, ймовірність такого сценарію активно обговорюється і в політичних кулуарах і у пресі. Що буде, якщо правила гри змінять напередодні виборів, які саме і навіщо? З цими питанням ми звернулися до експертів.

Віктор Мусіяка, відомий правозахисник, народний депутат IV скликання:

У ЗАКОНІ Є НЕКОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ВИРІШАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИ ПІДБИТТІ ПІДСУМКІВ ВИБОРІВ

Я прихильник того, щоб всі закони були конституційними і правовими. Якщо в законі є неконституційне положення, то воно має бути приведене у відповідність до Конституції, незалежно від того, вигідно це комусь чи не вигідно.

Одні зараз погрожують, що внесуть зміни до закону про вибори. Інші голосять - не чіпайте закон. Опозиція то заграє з владою, то починає кричати, що влада проти неї виступає.

У законі про вибори є неконституційні речі, які можуть мати вирішальне значення при підбитті підсумків виборів.

Абсолютно ясно, що норма про подвійне балотування — антиконституційна. Якщо КС вже говорив, що ця норма є неконституційною, то від гаранта Конституції треба було як мінімум не допустити такої формули в проекті закону, який він сам ініціював. Але ні - все пройшло і депутати хором, і опозиція в тому числі, проголосували у ВР і сказали, що це прекрасний закон.

Говорять, що ці зміни не вигідні опозиції - вона боїться, що під лозунгом зміни положення про подвійне балотування, змінять і інші положення. Вибачте, так вони можуть змінити їх як завгодно!

Законодавець може що завгодно робити з законом. Було положення ще 2005 року, що не можна чіпати закон про вибори за рік до виборів. Правила гри мають бути відомі, округи - визначені. Але взяли прибрали цю норму і тепер навіть в процесі виборів змінюється закон, і все це “заради народу”. Зрозуміло, якого “народу”.

Тут йде боротьба за те, щоб підігнати під себе ще якісь кращі положення закону. Які статті можуть бути цікавими для влади? Це може бути норма і щодо голосування комісії, і щодо можливого зняття кандидатів в депутати або відмови в реєстрації.

Коли кандидату виносять два попередження - його можна знімати з реєстрації. Це можуть бути порушення, незалежні від волі кандидата. Щось йому на окрузі можуть підсунути і використати проти нього - і він буде знятий. Ці можливості також лякають опозицію.

Коли мова йде про нарізку округів перед кожними виборами — це взагалі жах. У США цей виборчий округ 10 років стоїть і ніхто його не чіпає.

Нарізка під якогось конкретного кандидата може бути. Але я не думаю, що це буде масштабно. Хоча якщо влада визначилася зі “своїми”, яких вона хоче бачити на округах, то може намагатися впливати якимось чином на процес нарізання. Це доволі тонка робота: десь треба прибрати, десь - додати. Є певні критерії, як це повинно відбуватися, але не такі, які б завадили налагодити максимально прийнятний для когось параметр цього округу.

Врешті-решт рішення буде прийматися ЦВК. А там є представники і від влади, і від опозиції. Тож в процесі прийняття рішення можливі неочікувані варіанти для тих, хто хоче отримати той чи інший округ.

Олександр Барабаш, президент Асоціації народних депутатів України, експерт з виборчого права:

ЗМІНИ БУЛИ Б СЛУШНИМИ І ВИПРАВИЛИ Б ЗАКОН

Зміни, які на слуху, по-перше, є слушними, а, по-друге, - виправляють закон. Тож їх треба вносити.

Наприклад, норма про подвійне балотування ( і за партійним списком, і в мажоритарному окрузі) — однозначно неконституційна. І її вигідність чи невигідність владі чи опозиції - це не аргумент. Подвійне балотування треба скасовувати якомога скоріше - чи рішенням Верховної Ради чи розігрувати всю ці історію з Конституційним Судом.

Щодо деяких інших зміни, про які говорять, - вони носять виключно політичний характер. Це вже не питання конституційності або неконституційності, тому вирішується воно не в конституційному полі, а з точки зору політичної доцільності.

Змінювати правила гри — тобто забороняти блоки і підвищувати прохідний бар`єр — треба було як мінімум роки 4 тому, щоби політичний процес міг під ці правила підлаштуватися. А робити це напередодні виборів — вкрай непорядно. У цьому був явно політичний умисел. І його треба виправити. Тим більше, так рекомендує Європа.

Я дуже сумніваюся, що США і їхній посол, як пишуть газети, проти внесення таких змін, у більшості — демократичних. Я в це не вірю.

Страхи про різання округів теж явно перебільшені. Я відкидаю можливості махінацій з округами. Ці міркування роблять люди, які ніколи на власній шкурі не стикалися з виборами. Скільки вже передбачалося конфліктних ситуацій з нарізкою округів, і вони завжди вирішувалися ЦВК у відповідності до закону.

Є базова норма — середня кількість виборців по областях має дотримуватися. Можливостей для маніпулювання фактично не має. Ну не може бути, щоби середня кількість виборців у Львівській області була 180 тисяч, а в Донецькій — 140 тисяч. Я от вам зараз скажу, а ви потім перевірите, що в Донецькій області буде 22 або 23 округи, а в Дніпропетровській — 16 або 17.

Єдине, де будуть сильні зміни (але вони обумовлені законом і я вважаю, що це позитивно), — це в місті Києві. У нас вперше повноцінно функціонує держреєстр виборців і вперше виборців, які у нас зареєстровані за кордоном, обраховуватимуть з такою ж ретельністю, як і виборців в Україні. На сьогодні офіційно нараховується десь 400 тисяч осіб за кордоном, які мають право голосу і закон їх приписав до міста Києва. На Київ додатково припаде 3 виборчих округи. Мій прогноз — буде 16 виборчих округів.

Міняти або ламати будь-які системи округів навряд чи хтось наважиться, тим паче зважаючи на ретельну увагу до всього, що робиться в Україні, з боку Заходу.

Борис Беспалий, народний депутат III, IV і V скликань, експерт з виборчого законодавства:

ПО МАЖОРИТАРЦІ БУДЕ СЕРЙОЗНИЙ ТИСК НА КАНДИДАТІВ: КОГОСЬ БУДУТЬ ВМОВЛЯТИ, КОГОСЬ - ЛЯКАТИ

Я думаю, що зміни до закону про вибори будуть.

ПАРЄ прийняла резолюцію щодо України і там є рекомендації стосовно виборчого законодавства. Влада може під прикриттям резолюції ПАРЄ влізти в цей закон, а далі вже змінювати, що вважає за потрібне.

У позиціях, які не є для влади вирішальними, вона піде на компроміс і потім відрапортує: ми багато чого з вимог ПАРЄ виконали. А є позиції, які влада ніколи не прийме.

Для цієї влади принциповою насправді є одна позиція — вона пов`язана з виборами, але не з виборчим законом — це участь у виборах Тимошенко. Ця вимога для них неприйнятна і виконана не буде. З точки зору Президента це рівноцінно тому, щоб віддати владу Тимошенко.

Коли закон порушується, то байдуже, який він є. Раніше ця команда проводила вибори за таким принципом: законів не читати, бюлетенів не шкодувати.

Європейці застосовують подвійні стандарти. От подивіться, в яких країнах ПАРЄ є блоки і бар`єр у 3%? В Росії — 7%, але в Росії не демократія. Але 5%, наприклад, в Німеччині. Блоки, як правило, ніде в світі не практикуються. Потім вже в парламенті об`єднуються партії. В Україні ми 4 виборів проводили з блоками, починаючи з 1998 року. Це когось згуртувало?

Дуже будуть просити Януковича Литвин і комуністи зменшити прохідний бар`єр. Думаю, для влади не принципові питання бар`єру і блоків. Вони сядуть порахують, наскільки для них це загрозливо і приймуть рішення.

Закон нічого не гарантує. Він або щось ускладнює, або чомусь сприяє. Найбільш принциповими, на мою думку, у цьому законі мають бути наступні позиції.

Перша - це формування виборчих комісій. Комісії повинні бути політично неоднорідні. Там повинні бути якщо не “вороги”, то конкуренти, які не можуть домовитися. Якщо виборча комісія однорідна — всі грають на одну руку - то посадіть хоч тисячу спостерігачів — це буде як виступ у цирку: скільки б глядачів не було в залі, ілюзіоніст все одно їх надурить.

У тих регіонах, де сині домінують, будуть працювати таким чином, щоб там і від опозиції були лояльні до них люди.

Тож дуже важливо, щоб була прописана норма, яка дозволяє замінювати членів комісії. Якщо опозиція побачить, що з якимись членами виборчої комісії вже попрацювали і вони стали тушками, - щоб їх можна було замінити.

Ще дуже важлива норма - щоб в комісії допускали працювати будь-яких громадян України, незалежно від місця проживання. Люди залежать від місцевої влади. Влада скаже: дивись, вибори закінчаться, а тобі тут далі працювати... То хай їдуть в Галичину з Донбасу і навпаки. А голосувати члени комісії могли б на дільниці, на якій працюють.

Друга позиція — порядок зняття з виборів і визнання чи невизнання результатів. Думаю, по мажоритарці буде серйозний тиск, щоб знімати кандидатів: когось будуть вмовляти, когось - лякати.

Нинішнє законодавство фактично дозволяє владі знімати кандидатів. Наприклад, через “неточності в законодавстві”. Завжди знайдеться якась “шістка”, яка напише липовий донос, приміром, що такий-то кандидат мені щось пропонував — і все. Потім поки ти розбираєшся, подаєш до суду - а поїзд вже поїхав. До речі, цікаво прописано: все, що було до дня виборів, після виборів вже не розглядається, зворотнього шляху немає. І доводь тоді, що ти не верблюд...

Тож у законі не повинно бути таких норм, які дозволяють легко знімати кандидатів з виборів.

Нарізка округів під кандидата може бути — але хіба що одиничні випадки. Там є інша система — такий собі люфт (за законом округи створюються з приблизно рівною кількістю виборців з допустимим відхиленням 12% - Авт.) Уявіть, в Донецьку зробити округи по 120 тисяч, а в Галичині по 150 тисяч...

Є й інші нюанси по округах. У Києві, наприклад, весь час змінювали межі округів, хоча межі Києва не змінювалися. Навіть коли перейшли з мажоритарки до змішаної системи, коли замість 24 округів треба було зробити 12. Здавалося б, об`єднати по два округи — і діло з кінцем. А ні! Влада тоді не хотіла пропускати Юрія Оробця і робилися різні фокуси з цією нарізкою.

Дуже цікаво, куди будуть додавати закордонні округи. До яких саме столичних. Думаю, округи з Росії будуть домальовувати до тих, де є симпатичний кандидат від влади. Влада розуміє, що від американських округів їй навряд щось світить. Їх можна було б до Донецька приписати...

За кордоном сотні тисяч українців мають право голосу. Тому влада може зробити ще такий фокус. Там, де вона очікує на підтримку виборців, робиться густа мережа округів. Пам`ятаєте, навіть було побоїще в ЦВК 23 вересня 2004 року, коли в Росії хотіли зробити кілька сотень округів. А там, де влада очікує, що її не дуже люблять, вона може ускладнити умови для голосування. Наприклад, зробити у Канаді один округ у Оттаві - і їдь собі за 3 тис км голосуй.

Опитувала Анна Ященко