Тимошенко написала начальнику колонії, що його режим її не цікавить

Державна пенітенціарна служба України наполягає, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО просила керівництво Качанівської виправної колонії не залучати її до робіт.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС, у якому спростовується «недостовірна інформація, поширена адвокатом ув’язненої Ю.ТИМОШЕНКО Сергієм ВЛАСЕНКОМ».

У повідомленні нагадується, що сьогодні народний депутат України, який виступає захисником інтересів екс-прем’єра, після чергового візиту до своєї підзахисної заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО не відмовлялась від трудової діяльності у колонії.

ДПтС офіційно повідомляє, що 9 лютого 2012 року Ю.ТИМОШЕНКО звернулась із заявою до начальника Качанівської виправної колонії (№ 54) Івана ПЕРВУШКІНА, у якій, зокрема, вона констатує своє небажання «дотримуватися встановленого у виправній колонії режиму, в тому числі у частині виходу на огляди, участі у трудовій та виховній діяльності, культурних заходах колонії тощо».

«Керівництво Качанівської колонії, у свою чергу, з розумінням ставиться до того, що Ю.ТИМОШЕНКО, по-перше, скаржиться на стан свого здоров’я, по-друге, протягом 14-16 лютого проходила медичне обстеження, і по-третє, наразі ознайомлюється з матеріалами кримінальної справи (до 28.03.2012 року)», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого, захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО не зверталася до керівництва колонії з проханням не залучати її до виправних робіт.

«Це брехня. Нехай покажуть цю заяву. Дуже легко брехати, говорячи про те, що хтось звертається до них із якимись проханнями. Покажіть заяву!», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат припустив, що ця заява ДПСУ була розповсюджена для того, аби дезорганізувати громадськість. С.ВЛАСЕНКО наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО, як і раніше, почувається дуже погано.

«Я переконаний в тому, що це була звичайна маніпуляція, вчинена після закінчення роботи (медичної) комісії: нібито ТИМОШЕНКО здорова і навіть може працювати. Це абсурдна ситуація. ТИМОШЕНКО за висновками медичної комісії, які будуть найближчим часом оприлюднені, має дуже важкий стан здоров’я зараз», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.