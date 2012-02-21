Лідеру «афганців», які стали спиною до Януковича, пропонують виїхати з країни

Лідеру Всеукраїнської громадської організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» (НКН) Олександру КОВАЛЬОВУ, який організував вересневі виступи афганців біля парламенту, а нещодавно під час покладення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ квітів, члени НКН повернулися до нього спиною, співробітники правоохоронних структур запропонували виїхати з країни.

Про це в коментарі УНІАН повідомив сам О.КОВАЛЬОВ.

«За день після покладення квітів і нашого вчинку НКН, у компанію, співзасновником якої я був до недавнього часу, прийшла податкова. Там провели п`ять обшуків. Мене попередили, що з самої верхівки дана команда закрити усі господарюючі структури, якщо її засновники пов`язані з НКН і можуть підтримувати НКН», - повідомив він.

За словами О.КОВАЛЬОВА, ще двох підприємців, зокрема і з Донецької області, які співчувають організації, викликали до МВС і «жорстко профілактували, погрожували фактично».

«Крім того, мені сказали, що МВС дана команда шукати будь-яку інформацію, яка б компрометувала мене. А сьогодні мені прямо сказали старі знайомі співробітники МВС, що мені краще виїхати з країни. Сказали, що на мене дана команда «фас», - зазначив О.КОВАЛЬОВ.

Також лідер громадської організації повідомив, що за ним постійно їздить якась машина, всіх, хто заходить до офісу НКН у Києві, фотографують, телефони прослуховуються.

На думку О.КОВАЛЬОВА, мета такого пресингу - «роздавити» рух ветеранів-афганців в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого члени ВГО "Ніхто крім нас" стали спиною до В.ЯНУКОВИЧА, коли він покладав квіти до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам у Києві з нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.

У той же день заступник голови правління ВГО "Ніхто крім нас" Володимир СЕРДЮК заявив, що представники НКН повернулися спиною до влади, яка вже давно повернулася спиною до воїнів-афганців.