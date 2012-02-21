Балога скаржиться, що його роботу саботують в Азарова та Литвина

Керівництво Верховної Ради і Кабінету міністрів саботує процес створення системи екстреної допомоги за єдиним номером «112».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА заявив на засіданні Ради регіонів.

Він нагадав, що законопроект, який є ключовим для забезпечення безпеки людини та наближає Україну до європейських стандартів, парламент схвалив у першому читанні.

Міністр наголосив, що законопроект про запровадження системи «112» сьогодні повністю готовий до другого читання.

«Його цілком підтримує профільний комітет парламенту, однак керівництво Ради блокує внесення проекту закону до другого читання», - заявив В.БАЛОГА, зауваживши, що не має конкретно на увазі голову парламенту В.ЛИТВИНА.

За його словами, в державному бюджеті на створення системи 112 передбачено 452 млн. грн., а необхідно 650 грн., але навіть щодо тих коштів, які були виділенні, Кабінет міністрів досі не затвердив порядок їх розподілу, хоча він повністю узгоджений з відповідними міністерствами.

"Мені незрозумілі причини саботування системи «112» на рівні парламенту й уряду. Зате ясно одне: це не державна позиція", - наголосив В.БАЛОГА.

«Це ставить під загрозу введення першої черги системи «112» до початку європейської першості з футболу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, перед цим на засіданні Ради регіонів В.БАЛОГА відмовився виконувати розпорядження прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА. Коли під час виступу В.БАЛОГИ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ залишив зал засідань, міністр у своєму виступі зробив паузу. Після кількох секунд тиші М.АЗАРОВ попросив В.БАЛОГУ пояснити причину його мовчання. У відповідь міністр сказав, що продовжить виступ після повернення до зали Президента.

«Я хочу перед Президентом порушити питання, які хвилюють міністерство», - сказав В.БАЛОГА.