Чорновіл вважає, що справу про загибель його батька завтра закриють
Суд не хоче допитувати свідків?
Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що завтра Бориспільський суд закриє справу щодо загибелі його батька, лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола.
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав в інтерв’ю журналістам.
За його словами, водій КамАЗу Володимир КУДЕЛЯ, який нібито був за кермом авто, коли сталося ДТП, в якому загинув В.Чорновіл, і його захисник подали клопотання про закриття кримінальної справи «за терміном давності, оскільки минуло 10 років від факту аварії».
Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що завтра о 12.00 має відбутися засідання Бориспільського суду Київської області, і «я очікую, що, найімовірніше, в порушення Кримінально-процесуального кодексу завтра буде задоволено клопотання КУДЕЛІ про закриття справи».
«Я бачу, що, зокрема, прокурори дуже не хочуть, щоб суд ввійшов в активну стадію з дебатами, з допитом свідків», - додав він.
За словами Т.ЧОРНОВОЛА, він подасть апеляцію, якщо суд винесе рішення про закриття кримінальної справи щодо загибелі його батька.
При цьому депутат зазначив: «Я розумію, що це є повне безглуздя».
Він припустив, що позиція генерального прокурора України з приводу справи про загибель В.Чорновола змінилася, бо «хтось його попросив, щоб справу далі не розслідували».
«Хоч я був упевнений, що ні одна людина, яка до справи причетна, не перебуває сьогодні при владі, але, мабуть, я щось помиляюся», - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ.
Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.