ВР підкинула чиновникам купу відмовок, якщо треба сховатися від преси

Верховна Рада України відмовилася ухвалити в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» щодо забезпечення належних умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували лише 129 народних депутатів із 406 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект був спрямований на забезпечення права громадськості на одержання інформації через ЗМІ, шляхом закріплення на законодавчому рівні додаткових гарантій, які мають унеможливити випадки невиконання органами державної влади та місцевого самоврядування своїх обов’язків, визначених ст. 26 Закону «Про інформацію», запобігти практиці створення суб’єктами владних повноважень, які здійснили акредитацію, штучних перешкод професійній діяльності журналістів та працівників ЗМІ, з мотивів участі у відповідних заходах осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

На законодавчому рівні передбачалося, що участь у публічних заходах, у тому числі й тих, які проводяться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а так само проведення зазначених заходів у приміщенні органів державної влади України та/або на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, не є підставою для звуження обов’язків суб’єкта владних повноважень, передбачених статтею 26 закону.

У будь-якому випадку, орган державної влади та місцевого самоврядування мав завчасно сповіщати про місце і час проведення сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів, створювати умови для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв’ю, отримання коментарів посадових осіб тощо.