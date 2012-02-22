Прем'єр-міністр Криму Анатолій МОГИЛЬОВ називає надуманою проблему з російською мовою в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи наміри кримського парламенту прийняти звернення до Верховної Ради України з проханням підтримати законопроект «Про принципи державної мовної політики», яким пропонується дозволити використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною.

А.МОГИЛЬОВ нагадав, що згідно з Конституцією України, Конституцією Криму на території автономії діє одна державна мова – українська, але при цьому вільно функціонують російська, татарська та інші мови національних меншин.

«Тобто, я вважаю, що з російською мовою проблем у Криму немає. Це все проблема надумана», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ і Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО ще минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про принципи державної мовної політики”, який передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що у разі ухвалення законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) – в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві та Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.

Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону “Про принципи державної мовної політики” недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.