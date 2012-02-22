Німецькі лікарі підтверджують, що Тимошенко серйозно хвора

Німецькі лікарі, які брали участь в обстеженні Юлії ТИМОШЕНКО в Качанівській колонії, наголошують на необхідності дотримання домовленості про конфіденційність інформації, однак не заперечують, що ситуація зі станом здоров’я колишнього прем’єр-міністра України дуже серйозна.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю радіо «Свобода» повідомила Штефані ВІНДЕ, речниця берлінської клініки Charité.

Зокрема, вона сказала, що не може відповісти на запитання, чи є конкретна інформація про висновки німецьких лікарів під керівництвом професора Карла Макса АЙНГОЙПЛЯ і про те, чи справді стан Ю.ТИМОШЕНКО є критичним, водночас зауваживши, що може лише сказати, що «пан професор АЙНГОЙПЛЬ дотримується угоди про конфіденційність. Це було обумовлено. Але про інше я не можу говорити».

Вона зазначила, що К.АЙНГОЙПЛЬ чітко говорить, що Ю.ТИМОШЕНКО серйозно хвора. «Це він підтвердив. Це він також підтвердив українським медіа. Але поза цим він не говорить нічого про конкретний діагноз, як і про інші обставини», - сказала вона.

За її словами, поки не ясно, коли ця інформація буде оприлюднена. «Поки що немає остаточного звіту, підтвердженого міжнародною комісією лікарів. Ще також не відомо, коли такий остаточний звіт буде наданий, оскільки надійшли ще не всі результати обстеження. Нам ще бракує даних, на основі яких можна створити остаточну картину», - сказала Ш.ВІНДЕ.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.

Донька екс-прем`єра Євгенія ТИМОШЕНКО заявила, що її мати потребує негайної медичної допомоги у зв`язку з серйозним захворюванням хребта.

"Якщо зараз, після діагнозу німецьких лікарів, які дійшли висновку, що у неї грижа, так триватиме і далі, і їй не буде надано медичну допомогу, потрібна буде операція», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Тим часом у медкомісії спростовують інформацію про те, що німецькі фахівці діагностували у Ю.ТИМОШЕНКО грижу хребта.