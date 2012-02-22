У Фонді держмайна заговорили про приватизацію Укрзалізниці

Питання приватизації залізниць розглядатиметься після реструктуризації «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив глава Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

«Потрібно подивитися, в якому виді «Укрзалізниця» функціонуватиме, і який стан буде після реструктуризації… Тоді можна буде говорити про інвестора», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

При цьому він відзначив, що приватизації «Укрзалізниці» як єдиного комплексу чекати не варто.

«У цілому приватизації залізниць як єдиного комплексу, щоб ми подали контрольний пакет акцій, я думаю, не буде. Для України це неможливий варіант», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Зараз «Укрзалізниця» проводить реорганізацію структури вантажних залізничних перевезень. З 1 січня почав працювати Український транспортно-логістичний центр, основне завдання якого - оптимізувати вантажні перевезення всередині країни за рахунок централізованого управління вагонами усіх українських власників вантажного рухомого складу.

Також в Україні відбулася зміна статусу українського вантажного рухомого складу з інвентарного на власний шляхом передачі парку до двох державних операторських вагонних компаній: «Дарницький вагоноремонтний завод» і «Укрспецвагон».