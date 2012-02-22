У Київраді розкритикували позицію фракції Кличка

Депутат Київради Олександр Пабат розкритикував голосування фракції «УДАР» Віталія Кличка проти виділення коштів для малозабезпечених верств населення за програмою «Турбота. Назустріч киянам».

«Бюджет для того й існує, щоб працювати на соціальний захист людей. Перед виборами багато хто любить завалити виборця обіцянками, а після нічого не робить. Однак справжню позицію політиків може показати робота – в цьому випадку голосування за найважливіші соціальні програми. Фракція Кличка провалила цей іспит. Виступати проти виділення коштів на допомогу малозабезпеченим верствам населення – це просто верх цинізму», – зазначив депутат Київради.

«Ховаючись за гучними й популістськими обіцянками, фракція Кличка своє справжнє обличчя показує при голосуванні. При цьому ще примудряється критикувати тих, хто, на відміну від них, насправді намагається щось зробити для Києва, – зазначає депутат Київради. – Першочергове завдання будь-якого ефективного менеджера – залучити інвестиції, в нашому випадку – для успішного розвитку інфраструктури міста. Зараз київська влада серйозно й не без успіхів працює над цим. А це означає, що з`являється більше можливостей для збільшення соціальних програм в місті. Все логічно. Просто дехто вже давно не бачить різниці між своєю кишенею і бюджетом Києва. Тому їх і обурюють подібні ініціативи КМДА», – цитує депутата «Цензор».

Інтернет-видання нагадує, що 16 лютого голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов виніс на розгляд Київради проект змін до бюджету Києва, який збільшує фінансування соціальних програм. Зокрема, на програму «Турбота. Назустріч киянам» виділено понад 400 млн грн. У 2012 році вона охопить 17 категорій киян – понад 370 тисяч осіб. Значно збільшено, у порівнянні з минулим роком, фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та благодійних організацій інвалідів. Також збільшено фінансування програм медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам по лінії Товариства Червоного Хреста. Півтора мільйони гривень виділено на надання разової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим, які опинилися в складних життєвих обставинах, понад десять мільйонів гривень – на оздоровлення ветеранів війни і праці, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За ініціативу Олександра Попова проголосували всі фракції Київради, крім «УДАРУ» і «БЮТ-Батьківщина». Проте рішення було прийнято на користь розширення соціальних програм. 21 лютого голова КМДА підписав відповідне розпорядження.