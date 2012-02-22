Регіонали готові розповісти бютівцям «ху із ху»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ допускає можливість створення у Верховній Раді Тимчасової спеціальної комісії, яка розслідуватиме інформацію щодо перекупівлі депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

В той же час, за словами О.ЄФРЕМОВА, треба чітко розуміти, з якою метою створюватиметься така комісія.

«Якщо нас колеги з БЮТ попросять, аби ми розібралися серед депутатів, то ми на це прохання підемо настільки, наскільки зможемо», - сказав він.

В той же час лідер фракції Партії регіонів наголосив, що його «втішає, коли представники однієї фракції просять створити комісію для того, щоб розібратися, що у них відбувається між їхніми ж депутатами».

«Звичайно, якщо вони самі не розберуться, то ми візьмемо посильну участь в цій роботі і намагатимемося їм розповісти «ху із ху», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів.