Канадський лікар заявляє, що влада не дозволила взяти в Тимошенко аналіз

Українська влада відмовила канадським лікарям зробити необхідні аналізи для встановлення діагнозу екс-прем`єру Юлії Тимошенко, а сама ув`язнена від тестів не відмовлялася.

Про це йдеться у заяві лікаря Петра Куйтана, текст якої має Українська правда.

За словами Куйтана, який входив до делегації, після зустрічі з Тимошенко стало зрозуміло, що вона потребує аналізу крові та токсикологічного тестування.

"Незважаючи на те, що у канадської команди було обладнання для проведення аналізів, яке могло видати результати негайно, українська влада відмовилась дозволити його використання, заявляючи, що ми порушимо кілька законів, що може призвести до кримінального переслідування", - йдеться у заяві лікаря.

Куйтан додав, що лікарі звернули увагу чиновників, що саме український уряд їх запросив, а це обладнання було перераховано в оригінальних офіційних документах.

"Пані Тимошенко була в повній згоді з нашими пропозиціями і просила конфіденційне і незалежне тестування", - додав він.

"Владні чиновники також заборонили збирання будь-яких необхідних зразків для аналізу", - наголошує лікар.

"Будь-які заяви про те, що вона відмовилася від незалежного тестування є неправдою", - підкреслив Куйтан.

"Я вважаю, що ця жінка хвора і перебуває в постійному болю - цей стан вимагає токсикологічного тестування та інших лабораторних досліджень. Я також висловив стурбованість з приводу введених їй речовин, які заборонені в Канаді", - додав лікар.

Як відомо, 14 лютого лікарі з Канади та Німеччини провели незалежне обстеження Тимошенко. Німецькі лікарі заявили, що потребують додаткових результатів аналізів та досліджень для встановлення діагнозу.

Український МЗС заявляв, що канадські лікарі не є кваліфікованими. У свою чергу Канадський уряд підтвердив фаховість лікарів.