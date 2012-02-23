Фірташ: є межа, після якої компроміси з митницею і податковою не мають сенсу

Федерація роботодавців України (ФРУ) розробляє п`ятирічну програму промислового розвитку України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі федерації.

«Розуміючи, які галузі приноситимуть державі найбільші прибутки через рік, два, п`ять років, ми визначимо пріоритети розвитку промисловості. Реалізовуючи єдиний план, бізнес і влада посилять Україну як глобального гравця. Таку політику ведуть найбільші країни світу», – відзначив голова ФРУ Дмитро ФІРТАШ.

Також у федерації нагадали, що ФРУ домовилася про посилення співпраці з Державною податковою службою і Державною митною службою. Так, за результатами зустрічей представників відомств і ФРУ було підписано меморандуми про співпрацю.

Як заявив голова ФРУ, стан економіки безпосередньо залежить від ефективної взаємодії бізнесу з митницею і податковою – ключовими структурами, які впливають на бізнес-клімат. «В Україні мають бути створені умови для розвитку і великого, і малого бізнесу. Не повинні порушуватися бізнес-плани через постійні зміни законодавства або його невиконання», – сказав Д.ФІРТАШ. За його словами, підприємцям для розвитку бізнесу необхідні стабільність і можливість довгострокового планування.

«Влада мусить чесно говорити з бізнесом. Потрібно дивитися один одному в очі й казати правду. Ми розуміємо ті виклики, що сьогодні стоять перед митницею, перед податковою. І ми, роботодавці, готові йти на компроміси. Але є певна межа, після якої компроміси не мають сенсу. Тому що за цією межею немає умов для нормальної роботи бізнесу. А без сильного бізнесу немає сильної держави», – наголосив він.