Члени ЦВК від коаліції намагаються зареєструвати клон ”Пори”

Центральна виборча комісія не прийняла рішення щодо реєстрації виборчих списків громадянської партії «Пора».

Як передає кореспондент УНІАН, на голосування було поставлено проект постанови про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку ГП «Пора». За цю постанову проголосувало лише 7 членів ЦВК з восьми необхідних.

За пропозицією голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА комісія перейшла до розгляду іншого питання, не прийнявши остаточного рішення щодо «Пори».

Перед цим доповідач з цього питання член ЦВК Валерій ШЕЛУДЬКО запропонував перенести розгляд цього питання, оскільки воно є предметом розгляду суду. Однак члени ЦВК від коаліції відмовилися це робити.

Говорячи по суті, В.ШЕЛУДЬКО сказав, що ЦВК має відмовити в реєстрації партії, оскільки, відповідно до закону «Про вибори народних депутатів», партія, яка вийшла з блоку пізніше, ніж за 90 днів до дня виборів, втрачає статус суб’єкта виборчої кампанії. Разом з тим член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що у ЦВК немає підстав відмовляти “Порі” в реєстрації, оскільки в законі норма застосовується до чергових виборів, а на позачергових терміни скорочуються.

Представник “Наша Україна – Народна самооборона” у ЦВК Роман ЗВАРИЧ застеріг М.ОХЕНДОВСЬКОГО від намагання тлумачити закон замість того, щоб застосовувати його. Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що законодавець не міг помилитися, вносячи зміни до закону про вибори в частині позачергових виборів, невідкоригувавши відповідну дату, оскільки щодо інших термінів він це зробив.

Р.ЗВАРИЧ нагадав, що блок НУ-НС направив до ЦВК офіційного листа, в якому повідомив, що не отримував повідомлення про вихід «Пори» з його складу. Також він наголосив, що у блока є підстави говорити про підробку партійних документів. «Можу офіційно заявити, що є всі підстави говорити, що печатка є підробленою», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Крім того, представник НУ-НС звернув увагу на те, що рішення про входження до блоку НУ-НС “Пора” ухвалювала на ІХ з’їзді 2 серпня, в той час як рішення про вихід з боку було прийнято на VII з’їзді від 20 серпня. Р.ЗВАРИЧ висловив здивування, яким чином на VII з’їзді можна було скасувати рішення, яке було ухвалено на ІХ з’їзді.

Після цього в роботі ЦВК було оголошено перерву на невизначений термін.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня у деяких ЗМІ з’явилося повідомлення, що VII з’їзд громадянської партії “Пора” ухвалив рішення про вихід з блоку “Наша Україна - Народна самооборона” і відкликав з його виборчого списку своїх кандидатів.

Між тим, член Політради «Пори» Владислав КАСЬКІВ заявив, що ця інформація є фальшивкою.

Сьогодні Окружний адміністративний суд м. Києва розпочав розгляд скарги блоку «Наша Україна – Народна самооборона» щодо визнання незаконними дій Міністерства юстиції України, яке видало, як стверджують у блоці, самопроголошеним лідерам “Пори” документи цієї політичних сили.