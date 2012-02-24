Депутату з групи Рибакова на паркан повісили жалобний вінок

Депутатська група «Реформи заради майбутнього» звинувачує львівський осередок БЮТ в організації хуліганських дій біля будинку народного депутата Івана ДЕНЬКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві депутатської фракції «Реформи заради майбутнього» з приводу нападу на будинок народного депутата, що входить до депутатської фракції «Реформи заради майбутнього» І.ДЕНЬКОВИЧА, в селі Зимна Вода на Львівщині. Під будинком депутата групою невідомих були організовані заворушення, а на паркан біля будинку був вивішений похоронний вінок.

«Сьогоднішні події у Львівській області стали ще одним свідченням того, що БЮТ розгорнув широкомасштабну кампанію дискредитації не тільки лідера нашої фракції Ігоря РИБАКОВА, а й персонально членів нашої команди», - сказано у заяві.

«Нам відомо, що сьогоднішні хуліганські дії молодчиків біля будинку Івана Васильовича організували містечкові сірі кардинали, які контролюються львівської організацією БЮТ, - говориться у документі.

«Очевидно, в БЮТі намагаються компенсувати ганебний провал своєї провокації, спрямованої проти нашої фракції. Тепер «бютівці», як ми бачимо, почали наносити «точкові» удари по людях з нашої команди », - заявляють депутати.

У заяві підкреслюється, що І.ДЕНЬКОВИЧ свого часу очолював одну з найпотужніших обласних організація БЮТ - львівську. «Саме завдяки Івану Васильовичу підтримка БЮТу у Львівській області доходила до 86%, - нагадують депутати, - але після того як керівництво БЮТ перестало приховувати свої «фірмові» внутрішньопартійні методи роботи - стукацтво, солдафонство, тотальне шпигунство і нашіптування, ДЕНЬКОВИЧ, звичайно ж, не зміг продовжувати брати участь у всьому цьому і вийшов з партії, склав повноваження керівника Львівської організації».

«Сьогодні на дім Івана Васильовича, в якому перебували його діти і внуки, був вивішений похоронний вінок. Це красномовне свідчення того, що в БЮТі не нехтують найпідлішими, наймерзотнішими методами розправи зі своїми опонентами», - підкреслюється в заяві.

Депутати також повідомили, що підписали звернення до всіх силових та правоохоронних структур – Генпрокуратури, СБУ і МВС - із закликом дати правову оцінку сьогоднішнім хуліганським діям під будинком І.ДЕНЬКОВИЧА.