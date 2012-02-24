Політолог не бачить у ПР «паровоза», який тягнув би виборчий список

Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що «Батьківщина» першим номером у своєму виборчому списку поставить свого лідера Юлію ТИМОШЕНКО, незважаючи на юридичну заборону її участі у виборах.

Таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Політолог зауважив, що на сьогодні залишається невідомим, хто очолить списки у провідних політичних силах – Партії регіонів та «Батьківщині».

«Єдине, що можна спрогнозувати, що «Батьківщина» з дуже високою ймовірністю пограється на тому, що при передачі списку (до ЦВК – УНИН) поставлять Юлію Володимирівну на перше місце, створять перший інформаційний конфлікт на початку кампанії, а потім, щоб все ж таки взяти участь у виборах, знімуть її прізвище зі списку і, можливо, залишать цю позицію вакантною», - зауважив В.ФЕСЕНКО, додавши, що зараз він не торкається юридичного боку цього питання.

Не меншою інтригою, на думку В.ФЕСЕНКА, буде і те, хто очолить список Партії регіонів. Він прогнозує, що ця політична сила буде робити ставку не на конкретику особу, а на колективний образ своєї партії. «У них не буде такого паровозу, який має тягнути за собою цей список», - сказав політолог.

Поки що, за його даними, найрейтинговішим кандидатом серед прихильників Партії регіонів залишається прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. «При всьому тому, що його рейтинги суттєво знизились, але серед своїх він залишається найбільш популярним», - зауважив експерт.

«Якщо чогось не трапиться, вони сформують якийсь колективний імідж, там можуть бути АЗАРОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, можливо, ХОРОШКОВСЬКИЙ, ТІГІПКО – тут ще одна інтрига: він піде окремо як потенційний союзник влади, це може бути вірогідним варіантом, чи він піде по списку Партії регіонів», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Політолог також прогнозує, що реальна парламентська боротьба розпочнеться у квітні, коли вже будуть сформовані мажоритарні виборчі округи.