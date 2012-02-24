Львівські бютівці запевняють, що не вішали вінок «тушці» Рибакова

Львівська обласна організація Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина” заявляє, що не має жодного стосунку до інциденту біля будинку народного депутата Івана ДЕНЬКОВИЧА (група «Реформи заради майбутнього»).

Про це йдеться у передній УНІАН заяві Львівської облорганізації партії.

«Звинувачення про причетність партійців «Батьківщини» до інциденту, який стався у с. Зимна Вода біля маєтку ДЕНЬКОВИЧА, є наклепом та брехнею», - сказано у документі.

У Львівській обласній організації «Батьківщини» вважають, що І.ДЕНЬКОВИЧ повинен отримати результати розслідування правоохоронних органів, переш ніж звинувачувати осередок в організації хуліганських дій проти нього.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні група «Реформи заради майбутнього» розповсюдила заяву, у якій йшлося про те, що під будинком депутата І.ДЕНЬКОВИЧА у селі Зимна Вода на Львівщині «групою невідомих були організовані заворушення, а на паркан біля будинку був вивішений похоронний вінок».

Група звинуватила львівський осередок БЮТ в організації хуліганських дій біля будинку депутата.