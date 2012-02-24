Мер Южноукраїнська звинувачує депутатів: хочуть влізти через кватирку

Мер Южноукраїнська Миколаївської області Андрій СТУЛІН не включив до порядку денного 18-ї сесії міськради, що відбулася 22 лютого, депутатський запит, узяття якого до відома може привести до його відставки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Миколаївської обласної ради.

Згідно з повідомленням, у депутатському запиті, який зачитав на сесії депутат від Партії регіонів Віталій ПРИХОДЬКО, йшлося про те, щоб “взяти до відома” рішення Южноукраїнського міського суду від 29 жовтня 2011 року, відповідно до якого А.СТУЛІНА визнано винним у здійсненні адміністративного порушення - поєднанні обов'язків мера із заняттям бізнесом (А.СТУЛІН є засновником ТОВ «Пластик Ярд» з виробництва пластикових човнів). У випадку, якщо сесія візьме до відома рішення суду, згідно із законодавством, виникають підстави для позбавлення мера посади як сумісника.

За інформацією прес-служби Миколаївської облради, упродовж двох годин депутати Южноукраїнської міської ради вимагали включити цей депутатський запит до порядку денного. Проте А.СТУЛІН тричі ставив на голосування порядок денний без депутатського запиту, аргументуючи свої дії тим, що відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднювати на сайті проекти рішень потрібно за 20 днів до сесії, а цей проект рішення «провисів» лише 10 днів.

За порядок денний без депутатського запиту проголосували лише 13 депутатів з 37. За даними прес-служби, не голосували представники практично всіх політичних сил, які представлені у міськраді.

Порядок денний так і не був ухвалений, сесію мер закрив.

У прес-службі Миколаївської обласної ради наголошують, що під час сесії були порушені ст. 8 Регламенту Южноукраїнської міськради, ст. 22 ч. 1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», які зобов'язують включити депутатський запит до порядку денного сесії.

А.СТУЛІН в інтерв'ю кореспонденту УНІАН заявив, що пропонував депутатам діяти за законною процедурою зняття з посади мера, якщо він їм не подобається: довести, що він порушував закони і Конституцію країни, не захищав інтереси громадян, а потім на сесії закритим голосуванням вирішувати це питання.

«Вони розуміють, що цього не вийде ніколи. Тому вони пішли обхідним шляхом, - сказав А.СТУЛІН. - Це називається «залізти в квартиру через кватирку».

Він пояснив, що підприємство «Пластик Ярд» він подарував дружині ще до виходу закону про корупцію. Є договір дарування, який суд не взяв до уваги. Проте перереєстрація фірми за державною системою відбулася пізніше, за це суд присудив А.СТУЛІНУ сплатити штраф у 2 тис. грн., що він і зробив.

В інтерв'ю кореспонденту УНІАН голова Миколаївської обласної ради Ігор ДЯТЛОВ, який брав участь у роботі сесії Южноукраїнської міської ради, назвав поведінку мера на сесії «хамською». Зокрема, він сказав: «Я відзначив, як А.СТУЛІН звертався до депутатів міської ради, присутніх на сесії представників громадськості, як переходив на особистості, дозволяв собі перебивати виступаючих, не давав слова депутатам. Вважаю, що таке хамська поведінка не робить честі міському голові».

На думку голови облради, А.СТУЛІН порушив закон. «На його дії - порушення закону - повинна бути відповідна реакція правоохоронних органів», - сказав він.

«Упевнений, що депутати звернуться до мера з вимогою скликати позачергову сесію міськради, і питання, яке порушувалося в депутатському запиті, буде розглянуте», - підкреслив І.ДЯТЛОВ.