Янукович: Відставку Азарова ми дуже відкрито обговорювали у вузькому колі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ має працювати надалі, хоча питання його відставки і обговорювалось.

Про це повідомляється на сайті телеканалу ICTV, на якому транслюється інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧА.

На запитання, чи не вичерпав свій потенціал прем'єр-міністр М.АЗАРОВ і чи не варто його замінити, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що такий розвиток подій вже не раз розглядалося.

"Ми дуже відкрито цю тему обговорювали у вузькому колі. Спочатку без Миколи Яновича, потім і з ним. У нас команда достатньо згуртована, і ми дозволяємо собі багато про що говорити. У нас немає кулуарних рішень", - запевнив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ упевнений, що М.АЗАРОВ, з його достоїнствами і недоліками, виконав на даному етапі свою місію гідно.

"Все-таки ми маємо "плюс" в економіці і в минулому році, і в цьому році. І незважаючи на те, що було так важко. І цей рік, він дуже непростий, і ми прийшли до рішення, що це рішення (про звільнення його з посади прем'єр-міністра) послабить уряд, а це означає, послабить і країну. Той колосальний досвід, який є у АЗАРОВА, його потрібно використовувати", - вважає глава держави.

"Ми прийшли до такого рішення, що АЗАРОВ повинен працювати", - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент упевнений, що незважаючи на негатив, "ми повинні бути справедливими": "Це ж не його особисті недоліки. Це недоліки, за великим рахунком, ті, які мала влада".