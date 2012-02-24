Янукович про досвід Клюєва, намагання Богатирьової та перепочинок Ярошенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не вважає призначення Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони пониженням у посаді.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що знає А.КЛЮЄВА більше 15 років, і пройшов з ним значний шлях.

"РНБО останнім часом не дотягувала до того рівня, який потрібен державі", – назвав причину свого рішення Президент.

"І не тому, що Раїса Василівна БОГАТИРЬОВА погано працювала (попередній секретар РНБО, і чинний віце-прем'єр-міністр – міністр охорони здоров'я України – УНІАН). Просто вона, як кажуть, не для того вчилася. Вона намагалася, вона хотіла, але не для того вчилася", – заявив Президент.

За його словами, він домовився з А.КЛЮЄВИМ, «що він піде, і почне розбудову цього стратегічного інституту».

"Це конституційна посада, вона не нижче, ніж посада першого віце-прем'єр-міністра", – додав Президент.

Він також заявив, що має достатній управлінський досвід для того, щоб відчути, коли потрібно ухвалювати кадрові рішення. «У мене це відчуття є, і потім, ми весь час радимось. Ми дуже багато рішень приймаємо колегіально», – сказав Президент, додавши, що постійно працює зі своєю командою.

«Ми дуже виважено підходимо, в тому числі, і до кадрового питання. Ми ніколи не будемо розкидатися людьми», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті він припустив, що екс-міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, який наразі попросив його про короткий відпочинок, ще знайде своє місце у владній команді.