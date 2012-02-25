Дружина Луценка: півроку на знеболювальних - те саме "покращення", про яке говорять тюремники

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО заявляє, що пенітенціарна служба продовжує відбілювати себе, стверджуючи, що стан здоров’я її чоловіка у порівнянні з попереднім оглядом поліпшився.

Про це повідомляє прес-служба політичної партії "Народна самооборона" із посиланням на слова І.ЛУЦЕНКО.

Вона зокрема зазначила, що зі слів її чоловіка, постійна медична комісія МОЗ дійсно оглянула його в СІЗО у п’ятницю. «Лікарі зафіксували, що сильні болі в області підшлункової, печінки продовжують турбувати. Знову виписали знеболювальні препарати, аби якось заспокоювати постійний біль», - передала слова чоловіка І.ЛУЦЕНКО.

«Саме знеболювальні препарати, на яких тримається Ю.ЛУЦЕНКО вже півроку, і є те «покращення та рекомендації», про які звітує Пенітенціарна служба. Лікування у СІЗО не проводиться», - наголосила дружина екс-міністра.

Після огляду, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, один із членів комісії побажав йому якнайшвидшого виходу із СІЗО та запропонував йому «зайнятися серйозним лікуванням печінки у своїй клініці».

«Саме останні слова лікаря і є підтвердженням того, що ЛУЦЕНКО – серйозно хворий», - резюмувала дружина екс-міністра.