Скандал навколо Пори: Каськів каже, що його атакували опоненти

Лідер партії "Пора" Владислав Каськів називає рішення Центральної виборчої комісії про виключення його партії з Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона” спланованою атакою з боку політичних опонентів. Про це він заявив в ефірі 5 каналу у вівторок ввечері, повідомляє сайт НУ-НС

Каськів ще раз підкреслив, що партія "Пора" не виходила з Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона” і продемонстрував оригінал печатки і свідоцтва Мін’юсту про реєстрацію партії “Пора”.

Він також показав заяви 33 з 47 членів політради “Пори”, в яких йдеться про те, що вони не брали участі в з’їзді частини партії на чолі з Ярославом Годунком, що ухвалив рішення про вихід з Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона”.

Каськів зауважив, що ще до рішення ЦВК Блок оскаржив у суді рішення з’їзду очолюваної Ярославном Годунком частини “Пори”. Перше засідання суду відбулося 28 серпня, проте Годунок не з’явився на це нього, щоб “під присягою не давати брехливих свідчень, оскільки це кримінальний злочин”. За словами Каськіва, чергове засідання суду відбудеться в середу, 29 серпня.