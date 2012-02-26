Соратники Тимошенко пишуть їй, що нація до такої зухвалості не була готова

На Хмельниччині делегати XV звітно-виборчої конференції обласної партійної організації ВО “Батьківщина” написали відкритого листа своєму лідеру Юлії ТИМОШЕНКО, яка перебуває у Качанівській виправній колонії у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, текст листа зачитав голова обласної партійної організації ВО “Батьківщина”, народний депутат Василь КРАВЧУК під час конференції у суботу.

Бютівці Хмельниччини висловили занепокоєння з приводу того, що два роки чинна влада переслідує лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО. «Їхні методи – брехня і обман, свавілля і нехтування верховенством права, груба сила і фізичні тортури – виявилися безсилими проти особистості (Ю. ТИМОШЕНКО - УНІАН)», - стверджують в облорганізації ВО “Батьківщина”.

«Сьогодні увага співвітчизників і світової демократичної спільноти прикута до Качанівської колонії – саме там, де Вас незаконно утримують, за високими мурами і залізними гратами знаходиться центр суспільно-політичного життя», - йдеться у зверненні.

На думку хмельницьких делегатів, «українська нація сьогодні втрачає свою країну». Вони вважають, що суспільство виявилося неготовими до «зухвалості, цинізму, з якими нинішня влада хоче задовольнити примхи свого очільника».

«Але українському народу не повернути собі справжнього народовладдя, не встановити царину справедливості і правди без легендарного героїчного Данко, палаюче серце якого очікуватиме шлях боротьби», - переконані в облорганізації ВО “Батьківщина”.

Делегати побажали Ю.ТИМОШЕНКО міцного здоров’я, бадьорого духу та піднесеного настрою.